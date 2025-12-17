快訊

又查獲偷餵廚餘！中市府查獲龍井違規養21頭豬 最高可罰400萬

聯合報／ 記者黑中亮陳秋雲／台中即時報導
台中市政府稽查龍井區一家養豬場，發現違規廚餘養豬，將重罰。圖／農業局提供
台中市政府稽查龍井區一家養豬場，發現違規廚餘養豬，將重罰。圖／農業局提供

台中市政府12月15日接獲龍井區公所通報，轄內一處養豬場疑似違法以廚餘餵養豬隻，市府隨即啟動跨局處聯合稽查機制，派員現場查核。農業局明確確認該場違規使用廚餘飼養豬隻，情節重大，後續將依法從嚴裁處，最高可處400萬元罰鍰。

農業局說明，聯合稽查小組由農業局、環境保護局及動物保護防疫處共同組成，稽查時發現該場共飼養21頭豬隻，現場廚餘桶內存有麵包、塑膠袋等廢棄物，飼料槽推車內亦裝有摻水的飼料與麵包，相關事證明確，已構成違法廚餘養豬行為。

後續將依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可再依飼料管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，合併從嚴開罰。

為降低疫情擴散風險，動物保護防疫處已立即啟動緊急應變措施，對該場豬隻及廚餘實施移動管制，並採集3頭豬隻血液樣本送交中興大學初篩實驗室檢驗，同步進行畜牧場及周邊道路全面消毒，加強生物安全防護，確保風險降至最低。

農業局強調，面對非洲豬瘟威脅，市府將持續跨局處推動防疫與配套作為，包括加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收管理，全面守護食安與養豬產業安全，也呼籲業者切勿心存僥倖、違規使用廚餘餵飼豬隻；對於查獲案件，市府將秉持毋枉毋縱原則，依法從嚴處分。

