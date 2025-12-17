冬雨來了！午後起北東恐大雨 吳聖宇：下周又有冷空氣 延續到近年底

東北季風午後將逐漸抵達，台灣附近的天氣也將再度出現變化，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，下半天到晚間降雨的情況會比較明顯。桃竹一帶雲量會較為增多，再更往南的地區就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，他說，白天期間溫度應該還沒有明顯變化，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫23至25度，中南部及台東地區高溫有26至29度，夜晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區低溫16至18度，空曠地區有機會降到14至16度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，日夜溫差變化比較明顯。

明天白天期間東北季風仍較強，吳聖宇表示，要等到晚間東北季風減弱，風向逐漸會轉為偏東風，不過明天除了迎風面持續有短暫陣雨機會，明晚開始西半部地區的雲量也將逐漸增多，有些地方逐漸有短暫陣雨的可能，天氣比較不穩定。

吳聖宇表示，明天白天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶的高溫會略降到21至23度，苗栗以南及台東地區的高溫仍有25至27度，明晚到周五清晨的低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫16至18度，空曠地區有機會降到14至16度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，中南部地區日夜溫差變化仍然明顯。

周五各地普遍都有短暫陣雨機會，吳聖宇表示，雖然沒有明顯的涼冷空氣，但是下雨、濕度較高的關係，各地白天高溫22至25度左右，南北之間差距不大，夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度。

周六台灣附近水氣仍多，他說，各地天氣不穩定，持續會有短暫陣雨機會，要到晚間之後降雨才會比較減少下來。受到降雨、濕度較高的影響，各地白天高溫21至24度左右，夜間到周日清晨各地都市地區低溫普遍在17至19度，空曠地區仍有機會降到15至17度之間。

周日是24節氣的「冬至」，吳聖宇表示，東北季風逐漸增強，整體水氣已經較為減少，但是迎風面桃園、大台北、東半部及恆春半島一帶持續有短暫陣雨機會，新竹以南地區可望恢復多雲或有陽光的天氣。苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫21至23度之間，花東地區高溫22至25度，中南部地區因為天氣好轉，高溫25至28度。

他說，周日夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫14至16度，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。

下周一持續受東北季風影響，吳聖宇表示，空氣逐漸轉乾，迎風面的北部、東半部降雨減少，雲量偏多但可能只剩下局部零星的降雨，中南部為多雲到晴。北台灣白天溫度仍然較涼，其他地方日夜溫差變化較大。下周二東北季風就會減弱，迎風面地區天氣更為好轉，陽光露臉，溫度也將回升上來。

吳聖宇表示，下周後半周目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

