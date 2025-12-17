快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後至明天東北季風影響，周五下午至周六受西南水氣移入影響，大致上全台有雨，但各地開始降雨的時間不同。周日「冬至」至下周一第二波東北季風影響，而下周三至下周四再迎第三波東北季風。本報資料照片
今天午後至明天東北季風影響，周五下午至周六受西南水氣移入影響，大致上全台有雨，但各地開始降雨的時間不同。周日「冬至」至下周一第二波東北季風影響，而下周三至下周四再迎第三波東北季風。本報資料照片

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天午後至明天東北季風影響，周五下午至周六受西南水氣移入影響，大致上全台有雨，但各地開始降雨的時間不同。周日「冬至」至下周一第二波東北季風影響，而下周三至下周四再迎第三波東北季風。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，受微弱東北季風影響，北北基宜花有局部短暫雨，台東及鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨。周五，宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部雨，下午起受西南水氣移入影響，高屏轉有局部雨，晚起各地有局部雨。周六中午前，新竹以北轉為多雲時晴，其它地區仍有局部短暫雨。周日至下周一，受東北季風影響，周日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨， 花蓮亦有零星短暫雨。下周一，北北基宜仍有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，各地天氣晴時多雲。下周三至下周四，受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。下周五，台中以南山區、高屏及花東有局部短暫雨，午後桃園以北亦有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 賈新興

延伸閱讀

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

入冬第1波冷氣團將至 賈新興：苗栗以北下探10度低溫 台北站估12.8度

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

相關新聞

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hs...

衛福部擬投入千億 推大健康產業

政府積極推動台灣大健康醫療生技產業，生策會昨日舉行會員大會，衛福部長石崇良於專題演講時表示，已編列八○○多億元預算，啟動...

流感重症、死亡增 疫情將回升

上周類流感門急診就診計八萬五三七四人次，與前一周持平，但流感併發重症與死亡個案持續增加。疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫...

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振...

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（C...

新竹關西9.5度 吳德榮：今明北舒適南微熱 周日再迎冷空氣

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在新竹關西的9.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。