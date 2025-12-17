今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天午後至明天東北季風影響，周五下午至周六受西南水氣移入影響，大致上全台有雨，但各地開始降雨的時間不同。周日「冬至」至下周一第二波東北季風影響，而下周三至下周四再迎第三波東北季風。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，受微弱東北季風影響，北北基宜花有局部短暫雨，台東及鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨。周五，宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部雨，下午起受西南水氣移入影響，高屏轉有局部雨，晚起各地有局部雨。周六中午前，新竹以北轉為多雲時晴，其它地區仍有局部短暫雨。周日至下周一，受東北季風影響，周日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨， 花蓮亦有零星短暫雨。下周一，北北基宜仍有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，各地天氣晴時多雲。下周三至下周四，受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。下周五，台中以南山區、高屏及花東有局部短暫雨，午後桃園以北亦有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦