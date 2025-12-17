聽新聞
「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象
「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振盪，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。並不是說冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合。
鄭明典表示，有個徵兆是，高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。
至於外流區域？他說，現在無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
