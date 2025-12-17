快訊

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣因地形及季風因素，每年冬、春兩季易發生起霧情形，高公局表示，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎，便可能引發事故。本報資料照片
霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（CMS）即會顯示濃霧訊息，設有霧區閃光黃燈的路段亦會啟亮，以加強警示。另如有開啟高速公路1968 App「自訂推播／路況事件推播（LBS）／天候事件」之功能，也會即時通知示警。

台灣因地形及季風因素，每年冬、春兩季易發生起霧情形，高公局表示，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故。

高公局整理以下濃霧行車避險招術：

一、適當減速，拉大車距：當行車進入霧區、能見度降低時，應逐漸、適度放慢車速，拉長與前車的距離，並隨時注意周邊車輛動態。若能見度嚴重不足，建議駛往鄰近服務區暫停等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。

二、正確使用燈光：開啟車頭大燈、前後霧燈，讓其他車輛明確辨識自身位置；但切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

三、切勿頻繁變換車道、貿然停車：若非突發狀況，儘量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以免周邊車輛反應不及而發生碰撞。

四、如遇緊急狀況必須停車，請儘可能將車輛滑行至路肩或避車彎、開啟危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處放置故障標誌；車內人員在確認安全無虞後儘速離開車輛，退至護欄外或其他安全處所，利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。

高公局提醒，霧中行車時，記得「開啟車頭大燈及前後霧燈」、「適當減速，拉大車距」、「切勿頻繁變換車道或貿然停車」，以維持行車安全。

國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（CMS）即會顯示濃霧訊息。圖／高公局提供
國道濃霧行車避險招術。圖／高公局提供
霧中行車時，注意即時路況。圖／高公局提供
相關新聞

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hs...

衛福部擬投入千億 推大健康產業

政府積極推動台灣大健康醫療生技產業，生策會昨日舉行會員大會，衛福部長石崇良於專題演講時表示，已編列八○○多億元預算，啟動...

流感重症、死亡增 疫情將回升

上周類流感門急診就診計八萬五三七四人次，與前一周持平，但流感併發重症與死亡個案持續增加。疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫...

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振...

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（C...

新竹關西9.5度 吳德榮：今明北舒適南微熱 周日再迎冷空氣

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在新竹關西的9.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基...

