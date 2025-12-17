快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聽新聞
0:00 / 0:00

雨神來了將停留好幾天！今起降雨機率增 他指下周才趨緩

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
降雨機率增。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
降雨機率增。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今明兩天東北季風影響，迎風面降雨機率增加，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

周五至周六東北季風減弱，他說，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

周日東北季風再增強，他表示，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，可能要等到下周一之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風

延伸閱讀

明天清晨低溫11度！東北季風接續 台北馬周末開跑水氣增

東北季風增強…17日清晨「低溫探11度」 北北基宜防較大雨勢

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

相關新聞

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hs...

衛福部擬投入千億 推大健康產業

政府積極推動台灣大健康醫療生技產業，生策會昨日舉行會員大會，衛福部長石崇良於專題演講時表示，已編列八○○多億元預算，啟動...

流感重症、死亡增 疫情將回升

上周類流感門急診就診計八萬五三七四人次，與前一周持平，但流感併發重症與死亡個案持續增加。疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫...

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振...

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（C...

新竹關西9.5度 吳德榮：今明北舒適南微熱 周日再迎冷空氣

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在新竹關西的9.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。