雨神來了將停留好幾天！今起降雨機率增 他指下周才趨緩

今明兩天東北季風影響，迎風面降雨機率增加，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

周五至周六東北季風減弱，他說，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

周日東北季風再增強，他表示，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，可能要等到下周一之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

