今明北東濕涼 周五起全台迎一波冬雨「中南部都有份」

今天東北季風增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上南海有水氣北上，未來幾天台灣將迎來容易下雨的時段，連中南部都不例外。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部轉為下雨天氣，雖然不會轉冷，但偏濕的環境下，濕涼感受十分明顯。其他地方則較不受影響，暫時還是溫暖、晴朗為主。

不過，周五至周六來自南海的水氣抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因此全台灣都將迎來一波冬雨。雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會有份，安排戶外活動多留意。

周日水氣離去，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一波東北季風增強，因此天氣再度轉回「北雨南晴」的型態，降溫仍然有限，濕涼為主。

是否還有更強冷空氣南下？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底時，但詳情就等時間接近時再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

商品推薦