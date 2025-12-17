兩波東北季風接力 桃園以北、東半部溼答答 這時高山可望零星降雪

今天清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，平地測站最低溫為新竹縣關西工作站的9.5度，其次是嘉義縣紫雲、台南市鹿陶洋都只有10.5度。中央氣象署表示，今晨中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會更低一些。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

今天白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

由於雲量增多，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜花白天預測高溫約24度，感受較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大。澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。

明天東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

周五至周六東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。

周日東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下周一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

下周二東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及宜花地區有局部短暫雨，大台北山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

下周三東北季風又增強，北部及東北部氣溫再下降，下周四至下周五東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。周五至周六中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

