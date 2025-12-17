【專家之眼】愛憎吳郭魚，揭開「台灣鯛｣的正名迷障

前些日子，國內鬧出「台灣鯛魚排｣檢驗烏龍事件，不僅政府機構食品安全監測的公信力遭到強烈質疑，網路上再度對「吳郭魚」為何可稱「鯛魚」，提出連番質疑，為「台灣鯛」命名吹皺一池春水。

Tilapia屬外來種，中文在台灣有數種稱法，如南洋鯽仔、吳郭魚、福壽魚或台灣鯛，在中國則稱「羅非魚」（該魚種由越南傳入，當地發音為羅非），英文都稱Tilapia，原產於非洲，於1946年被帶進台灣，經過不斷育種改良，成功培育出成長快速，體型增大的改良種吳郭魚，全雄性吳郭魚及尼羅紅魚，比傳統吳郭魚體型小，市場評價高低確有不同，給新名稱做出區隔，並無不可。

90年代以前生產的吳郭魚，以淡水養殖為主，體型小，以內銷為主。1990年代國內宜蘭一家民間企業透過品種篩選、海水養殖、飼料改進，並引進日本先進保鮮技術，將其製成「魚片｣，並取名為「潮鯛｣，該創意係出於吳郭魚屬「慈鯛科」（Cichlidae），且係利用海水（潮汐）養成，尤其鯛類在日本代表高價魚種，故將其取名為「潮鯛」，並以生魚片等級在日本市場大受歡迎，徹底顛覆消費大眾對吳郭魚的刻板印象，成為創意行銷典範之一。

2002年後，國內政黨輪替，養殖業者為了外銷需求，以及迎合當時台灣正名風，建議將體重在1公斤以上，品質較佳的改良吳郭魚，取名為「台灣鯛」，體重小於1公斤者，仍稱為「吳郭魚」，也獲得海關准予通關出口，一度成為美國進口冷凍全魚的主角，

「台灣鯛｣和「吳郭魚｣，除了該不該稱為「鯛魚」的爭議，事涉商標法和行銷廣告等商業行為，是否違法，自應由相關主管部門依法處理外，檢視現今政府對台灣鯛的定義，係沿用過去的為優質化的改良吳郭魚品種，具有耐冷、增肉率高、成長快速等特性的定性描述，未見定量科學標準，過於籠統，外界無法完全與傳統吳郭魚做出區隔，容易引發糾紛。

本文認為應可考慮納入「全雄性吳郭魚」、「體重和體型」達一定標準以上、採用「海水養成者」等要項，給「台灣鯛」更明確的認定依據，以避免不必要的爭議，甚至選擇其他更響亮的名稱，只要消費者埋單亦無不可。

目前台灣養殖吳郭魚（台灣鯛）產量為5.68萬公噸，以淡水養殖為主，多數供內需，部份外銷（2024年出口量為1.68萬公噸，金額約新台幣1.77億元），最大出口國為美國，以冷凍全魚為主，目前美國食品藥物管理局 （FDA）， 亦將吳郭魚列為孕婦和兒童的「最佳選擇」魚類之一，預計到2033年，全球吳郭魚市場規模將增加至144.6億美元。

筆者認為應提高科研經費及人力，積極透過新品種育成，新生產、加工暨冷凍等技術創新研發，在魚片品質、魚鱗皮膚等副產品及多樣化上尋求突破，以爭取更大更高端的外銷市場。

隨著健康、價格、品質、食安和環境永續性逐漸成為消費者決策的主要考量因素，吳郭魚不再只是一種替代魚類，而是一種策略性的蛋白質選擇，台灣有很大的揮灑空間，應透過集思廣益，建立共識，展現格局，讓「台灣鯛」成為消費者的首選，國人真正的驕傲。

