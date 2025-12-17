新竹關西9.5度 吳德榮：今明北舒適南微熱 周日再迎冷空氣

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在新竹關西的9.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨冷空氣續減弱，但因晴朗，仍有輻射低溫，各地區平地最低氣溫約在11、12度。今晨台灣陸上晴朗，中南部局部地區有輻射霧發生，嘉義已有濃霧。東北部外海低雲及回波逐漸增多，北海岸已有零星降雨。

今、明兩天一小股東北風增強，他說，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚涼。今天北部12至24度、中部11至28度、南部11至29度、東部11至26度。

吳德榮表示，周五有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。周六雲層略增厚、降雨略增。周五、周六各地白天舒適、早晚偏涼。

不過，吳德榮說，周日另一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下周一季風轉乾、天氣漸好轉，北台灣轉多雲、仍偏涼；中南部影響輕微、仍晴朗穩定。下周二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦