健康你我他／產後兩頰長孕斑 雷射治療心慌慌

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
平時不打扮，慎選臉部護膚用品，幾十年下來凍齡有成。圖／林彩鳳提供
雖說人性愛美，但個頭嬌小、短髮大眼的我，卻不愛打扮不施粉，非甜美耐看型，每天頂著一張素顏淺抹唇紅就出門。遠離時尚，快活輕鬆做自己，不想成為別人眼中的樣子。

然而，因下眼皮凸起1公分的肉芽，怕它變大壓迫或影響到眼睛視覺，第一次走進醫美診所就醫。哪知自費手術達8000元，那比米粒小的肉芽竟如此高費用，當下急打退堂鼓，決定戴眼鏡遮醜。

再次進行醫美療程，是產後因荷爾蒙變化在兩頰上長了像刺青般孕斑，一開始沒在意也不理會，日積月累下，臉色暗淡無光、精神不濟，外形走了樣，漸漸失去陽光般的自我。為此，求助曾去斑美肌的老媽帶我去除斑，她當下帶我到表姊夫開的皮膚科門診，並立即採雷射淡斑治療。躺在診椅上經歷那錐心針刺的恐懼後，兩頰貼滿紗布迅速逃離現場。

去斑恢復期三天不能碰水，按時到門診換藥貼透氣膠，一周後自行塗藥並注意防曬及加強保濕，否則一疏忽就會反黑。所以買了美白、面膜及膠原粉等保濕護膚品，叮嚀自己小心洗臉和敷面膜，讓臉蛋恢復明亮光彩。

直到現在，我仍不打扮保持乾淨的臉，慎選臉部護膚用品，出外做好防曬措施。每日適當飲食、充足睡眠、固定運動，幾十年來臉上光潔無斑，凍齡有成。今年同學會仍舊聽到：「妳怎麼都沒變」的問候。    

醫美 眼皮 皮膚科 手術 防曬

