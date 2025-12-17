健康主題館／重度使用太燒腦 小心手機失智症

智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但精神科醫師楊聰財提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，也就是因過度依賴手機、資訊大量湧入，導致專注力下降與記憶提取困難的狀態，出現「手機失智症」。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文則認為，需了解患者是因工作量大疏忽讓大腦休息，或是沉溺於遊戲、影片中逃離現實所造成，若出現「記不住」警訊，應尋求專業醫師協助，改善可逆相關情況。

資訊過載 記不住前一晚餐點

台北內湖一名45歲科技業工程師長期在通勤、用餐及睡前頻繁滑手機，近期卻在會議中突然想不起合作多年同事的名字，甚至記不得前一晚的餐點內容。經醫師評估，這並非生理性的萎縮性失智症，而是因長期資訊過載、大腦缺乏深度休息及睡眠不足所導致的「類手機失智狀態」。

楊聰財說，「手機失智症」與一般失智症最大的不同，在於患者並非真的「記不住」，而是「想不起來」。在短影音、即時通知與碎片化資訊的持續刺激下，大腦長期處於過度亢奮狀態，當前額葉無法有效整理與提取記憶時，就像記憶存放在抽屜裡，卻因抽屜卡住而一時無法取出。這種認知功能的退化，直接反映了大腦處理資訊的頻寬已達上限，導致專注力與記憶提取能力顯著下降。

惡性循環 心理容易焦慮煩躁

這種狀態不只影響認知功能，生理層面上，大腦缺乏休息時間；心理層面，容易出現焦慮、詞彙使用困難與注意力破碎；在社會層面，人際互動逐漸被螢幕取代，語言與情感交流能力退化；長期下來，甚至讓人失去安靜反思與自己對話的能力。

部分民眾因工作繁重、過度承擔責任而忽略自我照顧，未讓大腦充分休息；而對於現實不快樂恐過度投注在手機世界，暫時逃離現實。

蘇柏文表示，這是一種心理保護機轉，但若過度沉浸其中，反而會讓現實問題持續累積，形成惡性循環。若民眾發現自己出現「記不住、想不起來」、對周遭事物失去興趣、長時間感到不快樂或煩躁，應提高警覺。

楊聰財表示，若同時出現包括手機不在身邊就感到焦慮、洗澡或上廁所也要滑手機、不看手機難以入睡、出現幻聽通知聲或震動、一時想不起人名或物品名稱、對話時容易詞窮、工作或家務效率下降、對小事過度思考、情緒焦躁不安、長期睡眠不足等多項情況，應提高警覺，重新檢視生活節奏。

訓練大腦 不要事事依賴手機

如何預防與改善？楊聰財建議，可透過刻意動腦來訓練大腦，例如記憶電話號碼、不事事依賴手機查詢；持續學習語言、樂器或閱讀，以刺激神經連結；進行數獨、拼圖等益智活動；以手寫方式記錄重點，加深記憶痕跡；並維持規律運動、均衡飲食與充足睡眠，讓大腦有時間整理與修復。

蘇柏文呼籲，「靜下來」是恢復心理平衡的關鍵，唯有重新覺察身心狀態，調節情緒與專注力並尋求專業醫師幫助，才有改善的機會。

