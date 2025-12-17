衛福部擬投入千億 推大健康產業

政府積極推動台灣大健康醫療生技產業，生策會昨日舉行會員大會，衛福部長石崇良於專題演講時表示，已編列八○○多億元預算，啟動「健康台灣生根計畫」、「國家藥品韌性整備計畫」，未來四、五年內逐年完成，另向行政院爭取其他產業型計畫，預期投入金額逾千億元。

生策會會長翁啟惠指出，台灣生技產業正站在結構升級的關鍵轉捩點，期待台灣生醫產業能從「台灣製造」走向「台灣創造」，成功整合ＡＩ、生技、醫療與創新能力，在政府政策引導下，開創另一波產業成長，帶動台灣產業全面轉型。

國科會主委吳誠文、衛福部長石崇良、經濟部長龔明鑫在大會現場共同發表「二○二六大健康產業發展與政策展望」。石崇良表示，我國發展大健康醫療生技產業，面臨人口結構高齡化、健保收入局限、全球藥品供應風險、疾病與環境交互影響，與數位落差與資料散落、整合不足等多項挑戰，必須逐一解決。

為此，政府投入龐大資源，若不包括健保預算在內，公務預算編列了五年四八九億元「健康台灣生根計畫」；明年起則執行為期四年二四五億至三六○億元「國家藥品韌性整備計畫」，這項計畫已定案，送至立法院審查。兩項計畫經費超過八百億元，另有其他產業型計畫，正在行政院爭取中，預期相關預算超過一千億元。

至於備受醫界、產業界所關注的「再生醫療法」，石崇良表示，明年將聚焦三大主軸，首先已完成相關配套及執法措施，預定明年一月一日上路，除了放寬再生醫療製劑加速上市，並將嚴格執行上市後的安全監測。

此外，明年年中實施「全民健康保險資料的管理條例」，健保資料庫將可開放政府機關、醫療機構、學術研究機構與大學等機構使用。再者，行政院完成「人體生物資料庫管理條例」第一輪審查，明年一月送交立法院審查，此法案將開放授權，讓產業界也能使用。

石崇良表示，衛福部正建置癌症大數據資料庫，串接現有健保資料庫，並延伸至前端的檢驗篩檢與ＮＧＳ（次世代基因定序檢查），未來希望多多蒐集多位點、大套組（分析逾百個基因）等檢測資料，提高基因資料的可用性。

吳誠文表示，行政院推動「AI新十大建設」，要將「健康台灣」結合在一起，集結產業力量提出大健康產業藍圖，以實際行動協助政府推動生醫及精準健康政策。

