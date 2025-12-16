「聽希望在唱歌」告五人、許富凱和林志炫台大癌醫開唱 給癌友力量

今晚的台大癌醫分院高亢沸騰，第115場「聽希望在唱歌」在癌醫希望光塔一樓舉行，超人氣天團告五人首度在醫院裡演唱，帶來眾多歌迷追隨；金曲歌王許富凱歌聲溫柔，安慰人心；美聲歌王林志炫壓軸，邀請台大癌醫院長楊志新上台一起飆高音。歌聲迴盪，感動癌醫住院病友與家屬，帶來希望也帶來光，找到前行的力量。

每到年末，癌症希望基金會在全台醫院舉辦「聽希望在唱歌」，今年以「光與陪伴」為主題，今晚是今年第五場，也是台大癌醫七周年院慶音樂會，由告五人、許富凱和林志炫一同演唱，現場病友、家屬和歌迷擠滿希望光塔，連二樓都站滿，人牆圍成圓圈。

主持人張鳳書開場，「聽希望在唱歌」今年是第五年唱進台大癌醫。楊志新感謝癌症希望基金會帶來巨蛋等級歌手和演出。他也打趣，雖然告五人的人氣很旺，但很多病友可能不熟悉，也不知道他們其實是三個人。但告五人一出場果然不同，還沒有開口，現場尖叫聲就不斷。

告五人今年擔任癌症希望基金會年度公益大使，三人第一次在醫院裡演唱。犬青笑說，已經很久沒有不插電演出了。他們以「溫蒂公主的侍衛」開場，象徵永遠守護所愛的人，接下來「給你一瓶魔法藥水」、「從沒有去過巴塞隆納」，最後加碼「披星戴月的想你」，希望以魔法帶來勇氣，讓治療中的癌友忘掉煩惱，找回面對命運的勇氣。

今晚是許富凱參加「聽希望在唱歌」的第36場，他娓娓唱出「甲你攬牢牢」、「海海人生」等經典台語歌曲，也溫柔與大家分享自己的拿手歌「會記得喔」。

許富凱說，這樣來到醫院唱歌的時刻，每年都非常期待，因為可以用聲音感染別人。不管是身體病痛還是心裡頭有什麼事，多唱歌和多聽歌，可以給自己力量。許富凱的歌聲牽動現場所有觀眾的心，他最後唱了一首說是自己很想在醫院裡唱的歌，就是黃妃的「追追追」，這首歌讓全場聽眾跟著打拍子，精神十足。

林志炫壓軸演出，他是「聽希望在唱歌」的發起人，今晚是他參與的第54場。他跟在場的聽眾說，很幸運有「我們」，在這個互相溫暖和正向的場合，先以「隱形的翅膀」，希望帶大家飛過絕望，並走下台與現場聽眾互動，與大家擊掌合照。

最高潮是把林志炫請台大癌醫的醫護人員上台，大家一起合唱「勇氣」。合唱時，林志炫發現楊志新完全不用降Key，驚嘆「楊院長是被醫師專業耽誤的歌手」。楊志新則說，為了和林志炫合唱，「我己經等了30多年」，從林志炫1991年出道，聽到他歌聲時，「我就立志要跟你在同台」。最後楊志新點歌，兩人合唱「沒離開過」，強大的共振迴盪在希望光塔，現在如痴如醉。

「聽希望在唱歌」從1998年開始，27年來由北至南將演唱會開進全國各大醫院，今天這是第115場次。癌症希望基金會透過關懷音樂會，療癒無數癌友、家屬及醫護團隊，也希望癌友在音樂中找回笑容與勇氣，並成為一種陪伴的力量。今年總共出六場，12月17日在林口長庚醫院還有一場演出。

癌症希望基金會指出，台灣每4分2秒就有一人罹癌，牽動著約92萬個家庭，醫療再進步，但治療癌症的旅程總是徬徨。癌症希望基金會董事靳秀麗表示，「HOPE希望成為癌友的光，在迷惘時引領著方向，不只是生理的病痛，也要陪伴癌友走出心理困惑」呼籲與癌同行的朋友，只在治療過程有任何需求，都可撥打0809-010-580免付費專線，讓專業團隊陪伴走過抗癌路。 台大癌醫與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，人氣天團告五人首度醫院開唱。記者黃義書／攝影 台大癌醫與癌症希望基金會舉辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，台大癌醫院長楊志新（中）歡迎告五人和林志炫、許富凱等用歌聲為癌友、家屬及醫護注入希望與勇氣。記者黃義書／攝影 「聽希望在唱歌」最高潮是把林志炫請台大癌醫的醫護人員上台，大家一起合唱「勇氣」。記者魏忻忻／攝影 「聽希望在唱歌」在台大癌醫舉辦第115場，許富凱用溫柔的歌聲為癌友、家屬及醫護打氣。記者黃義書／攝影 「聽希望在唱歌」在台大癌醫舉辦第115場，也是今年第五場，病友、家屬和歌迷擠滿癌醫希望光塔。記者黃義書／攝影 林志炫邀請台大癌醫院長楊志新上台一起飆高音，驚嘆「楊院長是被醫師專業耽誤的歌手」。記者魏忻忻／攝影 林志炫壓軸演出，他是「聽希望在唱歌」的發起人，今晚是他參與的第54場，先以「隱形的翅膀」帶大家飛過絕望，並走下台與現場聽眾互動，與大家擊掌合照。記者魏忻忻／攝影 林志炫壓軸演出，他是「聽希望在唱歌」的發起人，今晚是他參與的第54場。記者魏忻忻／攝影

