卵巢癌病患5成是晚期 醫盼新藥納保

卵巢癌有「婦女沉默殺手」之稱，五成以上都是晚期患者，一位患者十一年前發現乳癌，三年後再發現卵巢癌，之後不斷復發轉移，林口長庚婦癌科教授賴瓊慧指出，近年卵巢癌系統性療法露出曙光，包括免疫藥物、標靶藥物及鉑類抗藥性卵巢癌的抗體藥物複合體新藥等，希望健保給付可以更積極，讓病人不要這麼辛苦。

少數死亡率上升癌症

卵巢癌一年新增約一千八百名患者，是台灣少數死亡率上升的癌症，死亡年齡中位數是十大癌症中最年輕，約六十三歲，比平均整體癌症七十一歲，年輕了八歲。

賴瓊慧的一位病人於二○一四年發現乳癌，二○一七年罹患卵巢癌，在其他醫院診斷及治療，兩年後轉來長庚，當時卵巢癌轉移到肝脾系統、骨盆、主動脈旁、鼠蹊部淋巴腺和右肋膜等，患者有腫瘤BRCA2突變，先進行二線化療，三個周期後又發現骨骼轉移，再度換藥及放射療法，換了三種化療組合，直到加上免疫療法，才得到緩解，接著使用維持性標靶藥物。

沒想到，二○二○年又再度轉移到中隔淋巴腺，經手術及藥物治療後，二○二一年又再度轉移到胃門淋巴腺，做切除加術中熱化療，再維持性標靶藥物，又得到緩解，最近三年病人未再復發。

一旦復發就會不斷轉移

卵巢癌一旦復發，就會不斷轉移，患者幾乎以醫院為家。賴瓊慧表示，尤其患者對第一線鉑類化療藥不敏感，復發後存活率不高，過去十年未有突破性治療，近幾年出現抗體藥物複合物新藥，針對腫瘤特異性的蛋白單株抗體，化療藥物可直接在腫瘤處釋放，提升治療效果，與傳統化學治療相比，可減少復發機會三成五、死亡風險三成三。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，政府對創新檢測或治療，給付制度應更有彈性。記者蘇健忠／攝影

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，鉑類抗藥性卵巢癌患者預後差，國際治療趨勢以創新療法為主，對於有高度迫切醫療需求的癌症，若有創新檢測或治療問世，審查許可證流程及方法學可參考歐美國家，適度導入國際信賴審查機制，也就是有些國家已做了安全及效性嚴格監控，減少重複審查的人力和時間，加速藥物核准及給付速度。

蔡麗娟認為，目前政府對於十大癌症前幾名，如肺癌、乳癌、大腸癌等，都有積極防治策略，但發生人數較少且死亡率仍在上升的癌症，包括卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等，從篩檢到治療的政策藍圖要更積極、更具體，尤其醫療迫切需求高的癌別，如有創新療法或檢測方式，政策上應該有更前瞻性的思考。

