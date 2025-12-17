聽新聞
彈性工時、居家辦公 台灣大獲頒友善家庭職場

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台灣大哥大獲得親子天下2025年「友善家庭職場獎」。圖／台灣大提供
台灣大哥大獲得親子天下2025年「友善家庭職場獎」。圖／台灣大提供

親子天下昨舉辦二○二五年「友善家庭職場獎」頒獎典禮，台灣大哥大以每月十天居家辦公、多種彈性工時時段，助力員工在專業發展與家庭照顧之間取得平衡，搭配新生兒六萬元補助與六歲以下每年一萬元育兒津貼等制度，獲得評審肯定，由行銷暨營運支援副總經理陳麗郁代表出席受獎。

為陪伴人才成長與長期發展，台灣大一方面鼓勵同仁善用AI、ＲＰＡ等工具，將時間專注於高價值的創新與跨域挑戰，另一方面則以混合工作模式為基礎，推動彈性工時、居家上班、育兒與照顧假別、健康與心理支持、職涯學習與跨域發展等。

其中，台灣大提供每月十天居家辦公及多種彈性工時時段，員工可依家庭與生活需求彈性規畫。另也積極推動AI「超人計畫」升級組織，導入AI協作工具，提升IT同仁開發產能。

由董事長蔡明忠親自督導的「創新管理小組」、總經理與各事業群主管組成的「創新委員會」，以及由處級以上同仁組成的「克卜勒小組」，陪伴員工將創意轉化為具體成果。

台灣大認為，在AI時代下，企業如何陪伴人才成長與長期發展，已是每一家企業都必須認真面對的課題。除了本次獲得友善家庭職場獎，台灣大日前也榮獲天下雜誌的「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」，並獲台北市勞動力重建運用處表揚為「積極進用身心障礙者」績優企業。

