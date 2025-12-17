聽新聞
新車隔熱紙太黑 1月起無法領牌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線，恐提高車禍風險，交通部預告修正「道路交通安全規則」，明確規範汽車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要百分之七十以上、前側窗百分之四十以上，明年一月起，新車若不符合標準就不能領牌，已領牌的舊車則不溯及既往。

根據修正規定，未來新登檢領照的車輛如黏貼隔熱紙，前擋風玻璃應黏貼可見光透過率百分之七十以上的合格隔熱紙，前擋風玻璃自邊框上緣起十五公分內的區域，不在此限；前側窗應黏貼可見光透過率百分之四十以上之合格隔熱紙，合格隔熱紙須為具有合格標識者。

計程車規範更加嚴格，除前擋、前側窗外，後側窗及後擋風玻璃也須使用百分之四十以上透光率的隔熱紙，藉此確保駕駛視野清晰，並兼顧乘客辨識與夜間行車安全。

新制上路後，新登檢領照車輛如黏貼隔熱紙，未來接受定期檢驗時，驗車項目及基準也將會納入隔熱紙透光率標準，檢驗重點將從過去僅確認是否「不透明反光紙」，升級為具體數值管理，避免各地檢驗與執法認定不一。

