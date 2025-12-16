台鐵台北車站公共鋼琴啟用 開放旅客自由演奏

台鐵台北車站今天引進公共鋼琴進駐1樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。

在善福德學會與社團法人台灣國際藝術家協會支持下，台北車站今天舉辦「公共鋼琴啟用典禮」。

台鐵公司發布新聞稿表示，台北車站是台灣最重要的人流匯聚點之一，不僅象徵跨城移動的節奏，也承載城市文化的流動，這次公共鋼琴啟用，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。

台鐵指出，典禮活動主視覺以「玉山美景」為靈感，象徵台灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念，而在典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常。

台鐵表示，未來台北車站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。

