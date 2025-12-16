快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

明天清晨低溫11度！東北季風接續 台北馬周末開跑水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到輻射冷卻作用影響，明天清晨中部以北、宜花低溫13至17度，南部、花東18、19度，局部近山區空曠低溫下跌至11、12度。聯合報系資料照

明天清晨受到輻射冷卻作用影響，中部以北、宜花感受仍冷，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天局部近山區、空曠地區低溫仍下探11、12度，白天東北季風增強，氣溫略降、迎風面水氣增加，周五短暫回溫，但周日再有另一波東北季風緊接而來。

鄭傑仁說，明（17日）清晨受到輻射冷卻作用影響，中部以北、宜花低溫13至17度，南部、花東18、19度，局部近山區空曠低溫下跌至11、12度。白天東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫陣雨，且有局部較大雨勢，花東、恆春半島、桃園以北有局部零星降雨，中南部則多雲到晴。

周五、周六（19、20）東北季風減弱，北部、宜蘭溫度回升，但受到南方雲系北移影響，中南部水氣較多，各地都有短暫陣雨。

周日（21日）再有另一波東北季風增強，並持續影響到下周一（22日）北部、東半部轉涼，其他地區為早晚感受較涼，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫降雨，台東有零星短暫降雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

下周二（23日）東北季風減弱，降雨範圍也縮小，僅迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區、恆春半島有零星短暫降雨。

鄭傑仁指出，除了明天清晨溫度較低外，其他各地低溫約16至19度，溫度變化不大，高溫則19、20度；周五受到南方雲系北移影響，中南部高溫下降，從27至29度降至24、25度。

由於周日台北馬開跑，不少人關心當天天氣，鄭傑仁表示，當天降雨以迎風面降雨為主，周六深夜起至周日白天水氣增加，因此台北馬開跑時會有降雨機率，低溫約19、20度。

另外，鄭傑仁提及，周五、周六由於南方水氣北移，部以北 宜蘭花蓮3500公尺以上高山有降雪及固態降水（冰珠、冰霰）機率。

東北季風 低溫 宜蘭 冰霰

