快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

唱進5大歌劇院 女高音娜汀席雅拉將首度訪台演出

中央社／ 台北16日電

美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）曾唱進紐約大都會歌劇院、米蘭斯卡拉歌劇院、巴黎歌劇院，以及維也納與柏林國立歌劇院，她將於明年3月首度訪台，與NSO國家交響樂團合作音樂會

新象藝術總監樊曼儂今天在記者會上分享，如果女高音瑪麗亞．卡拉絲（Maria Callas）之所以好，是因為她的聲音有魔性，「那麼席雅拉的聲音就像天使一樣，值得關注。」

樊曼儂表示，新象曾主辦2000年的「二王一后Super Concert」，當時男高音多明哥、卡列拉斯加上流行音樂天后黛安娜羅絲，是難得的超級演唱會。樊曼儂說，她等了20多年，才又盼到2025年男高音泰特曼來台，驚豔全場，「特別是那些平常不常進入音樂廳的觀眾，我就希望下次再辦聲樂音樂會。」

2009年，年僅21歲的席雅拉，在有「歌劇界奧斯卡」之稱的「美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔」中，以威爾第「弄臣」中的詠嘆調「親愛的名字」征服評審，奪得冠軍寶座，刷新該賽創立67年來最年輕獲獎者紀錄。

席雅拉於2010年又在瑪麗蓮．霍恩國際聲樂大賽中脫穎而出，成為賽史最年輕冠軍，拿到紐約卡內基音樂廳獨唱會邀約。2017年起陸續拿到理查．塔克獎以及大都會歌劇院貝芙莉．希爾斯藝術家獎，見證她的才華。

席雅拉於2024年受邀到維也納國立歌劇院演出歌劇「羅密歐與茱麗葉」，以及紐約大都會歌劇院演出歌劇「弄臣」。她也重返巴塞隆納利塞奧大劇院，在指揮家

杜達美（Gustavo Dudamel）引領下演出歌劇「茶花女」。今年上半年她首次在英國皇家歌劇院亮相，演出歌劇「愛情靈藥」，演唱生涯滿檔。

曾在義大利學習聲樂的聲樂家簡麗莉表示，席雅拉從小就被發現擁有歌唱天賦，並在音樂教育中接受良好指導。席雅拉的聲音訓練非常全面，不僅包含聲音技巧，還像運動員般進行體能和肌肉運用的訓練，這使她在演唱中展現出自然與穩定的音質。

「力晶世紀美聲系列－首席女高音娜汀．席雅拉與NSO」將於2026年3月9日演出，地點在台北國家音樂廳。

歌劇院 音樂會 交響樂團

延伸閱讀

終戰不到兩個月成軍 台灣首個官方交響樂團 國台交80年後重返創團之地

葛萊美歌手驚傳家中遇刺亡！身中多刀當場喪命　兇手竟是親兒子

黃仁勳年捐上億 躋身舊金山歌劇院頂級贊助者

美國男高音雷克斯逝世

相關新聞

明天清晨低溫11度！東北季風接續 台北馬周末開跑水氣增

明天清晨受到輻射冷卻作用影響，中部以北、宜花感受仍冷，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天局部近山區、空曠地區低溫仍下探11...

水壺只裝水不會髒？醫：內壁「滑滑的」要當心 3情況就該換了

現代人越來越有環保和健康觀念，出門都會自備水壺，不過水壺如果只裝水，就一定特別乾淨嗎？兒科醫師傑登在臉書提醒，如果水壺內壁如果摸起來滑滑的，代表已經有細菌產生，除了要勤快地清洗外，如果出現刮痕、零件有狀況，最好還是快點更換。

東北季風增強…17日清晨「低溫探11度」 北北基宜防較大雨勢

氣象署表示，明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫；東北季風明天增強、18日影響，基隆北海岸、大台北山區...

115年春節車票訂票時程出爐 ！台鐵1月13日、高鐵1月16日開訂

隨115年即將到來，台鐵公司和台灣高鐵近期公告各假期開放訂票期程，其中明年春節連假，台鐵預計在明年1月13日、14日陸續...

年度10大藝文新聞出爐 文化部預算被刪也上榜

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 年度十大藝文新聞16日邀請文化部長李遠揭榜，但第二名恰好是「文化部預算被刪」的新聞，讓他揭榜時有點尷尬！北藝大15日公布年度十大藝文新聞，李遠在揭榜後笑說，雖然看到第

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

台灣虎航宣布今天與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與台灣虎航企業工會理事長盧建文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。