期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

台灣虎航宣布今天與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與台灣虎航企業工會理事長盧建文代表勞資雙方共同完成簽署，交通部次長林國顯及民航局局長何淑萍蒞臨見證。台灣虎航表示，此舉確立了穩固的勞資夥伴關係，也為台灣虎航的勞資合作樹立了和諧共創的新典範。

台灣虎航董事長黃世惠表示，團體協約的簽署，是勞資雙方共同努力、互信互重的成果。這不僅是一份保障員工權益的合約，更代表著經營團隊對工會的尊重、全體員工的重視，以及勞資雙方共同推動公司永續發展的決心。期待透過更和諧、更透明的溝通機制，一同迎接大環境的挑戰，再創全員共好。

台灣虎航企業工會理事長盧建文指出，除了肯定董事長黃世惠照顧全員的初心，也指出本次團體協約的簽訂，象徵著台灣虎航的勞資關係邁向成熟與穩定。未來工會將持續扮演員工與公司的橋樑，在協約的基礎上，致力於維護員工權益，並與公司攜手合作，提升台灣虎航的競爭力與服務品質。

除了台灣虎航，長榮航空與長榮航空關係企業工會於2022年簽署之團體協約於今年10月31日屆期，雙方透過數次意見交流、多次協商會議，在今天以雙方共識版本完成續簽，期盼共創勞資雙贏。

長榮航空表示，在本次協商過程中雙方秉持理性、互惠的精神，透過務實而有效的交流溝通，就相關勞動條件與福利取得共識。長榮航空一向致力於企業治理與提升員工福祉，重視與員工及各工會之間的溝通與協商。未來將持續推進營運績效與永續表現，同時善盡企業社會責任，落實「安全、服務、永續」的核心理念。

