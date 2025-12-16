快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風增強…17日清晨「低溫探11度」 北北基宜防較大雨勢

中央社／ 台北16日電
明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫。本報資料照片
明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫。本報資料照片

氣象署表示，明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫東北季風明天增強、18日影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭留意較大雨勢；19、20日水氣再增，全台都有局部短暫陣雨的機率。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天清晨輻射冷卻影響，各地稍冷，日夜溫差大，中部以北、宜花地區平地低溫約13至17度，台東、南部地區約18至19度，局部沿海空曠地區或近山區平地仍有11、12度低溫。

鄭傑仁指出，明天白天東北季風增強、18日影響，白天高溫也逐日下降，17日北部高溫約24度、中南部27至29度；18日北部降至21度左右，中南部變化不大；各地區平地低溫約16至19度。

鄭傑仁說，東北季風19、20日減弱，但南方水氣北移，反而讓中南部地區高溫下降至24、25度，北部高溫仍維持21至24度左右；各地低溫變化不大。

鄭傑仁提到，19、20日若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山可能會有結冰或零星降雪的機會。

鄭傑仁表示，21日下一波東北季風再增強、22日影響，但冷空氣不強，北部高溫稍降，低溫部分變化不大。

降雨方面，鄭傑仁說，明天、18日東北季風迎風面降雨增加，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區留意局部較大雨勢發生；19、20日雖然東北季風減弱，但水氣增加，全台都有短暫陣雨的機會。

鄭傑仁指出，21日東北季風再增強、22日影響，但水氣減少，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨；23日東北季風就會減弱，以基隆北海岸、宜花地區為局部短暫雨為主。

鄭傑仁提醒，18日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

今回暖溫差大 吳德榮：周五周六南方水氣增降雨範圍大

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

相關新聞

明天清晨低溫11度！東北季風接續 台北馬周末開跑水氣增

明天清晨受到輻射冷卻作用影響，中部以北、宜花感受仍冷，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天局部近山區、空曠地區低溫仍下探11...

水壺只裝水不會髒？醫：內壁「滑滑的」要當心 3情況就該換了

現代人越來越有環保和健康觀念，出門都會自備水壺，不過水壺如果只裝水，就一定特別乾淨嗎？兒科醫師傑登在臉書提醒，如果水壺內壁如果摸起來滑滑的，代表已經有細菌產生，除了要勤快地清洗外，如果出現刮痕、零件有狀況，最好還是快點更換。

東北季風增強…17日清晨「低溫探11度」 北北基宜防較大雨勢

氣象署表示，明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫；東北季風明天增強、18日影響，基隆北海岸、大台北山區...

115年春節車票訂票時程出爐 ！台鐵1月13日、高鐵1月16日開訂

隨115年即將到來，台鐵公司和台灣高鐵近期公告各假期開放訂票期程，其中明年春節連假，台鐵預計在明年1月13日、14日陸續...

年度10大藝文新聞出爐 文化部預算被刪也上榜

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 年度十大藝文新聞16日邀請文化部長李遠揭榜，但第二名恰好是「文化部預算被刪」的新聞，讓他揭榜時有點尷尬！北藝大15日公布年度十大藝文新聞，李遠在揭榜後笑說，雖然看到第

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

台灣虎航宣布今天與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與台灣虎航企業工會理事長盧建文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。