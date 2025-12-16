水壺只裝水不會髒？醫：內壁「滑滑的」要當心 3情況就該換了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多人有環保意識，出門都會自備水壺。 圖／ingimage

現代人越來越有環保和健康觀念，出門都會自備水壺，不過水壺如果只裝水，就一定特別乾淨嗎？兒科醫師傑登在臉書提醒，如果水壺內壁如果摸起來滑滑的，代表已經有細菌產生，除了要勤快地清洗外，如果出現水壺變色、刮痕、矽膠老化，最好還是快點更換。

傑登醫師表示，即使只單純裝水，若常聞到水壺裡有怪味、內側摸起來滑滑的，很可能就是「生物膜」在作怪。他解釋「生物膜」是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢地附著在水壺內壁、吸嘴、吸管與墊圈上，如果只用清水沖洗，通常很難有效去除。

很多家長都會替孩子準備水壺裝水，傑登醫師提醒孩子的免疫系統尚未成熟，若長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，可能會增加腸胃不適、腹瀉的機會，對過敏體質的孩子也會造成額外刺激，還容易因為異味讓孩子不願喝水，影響水分攝取。

至於該如何有效對抗「生物膜」？傑登醫師建議3步驟，首先刷洗是關鍵，可以使用長柄刷、吸管刷，將「生物膜」好發位置如水壺瓶身、瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側等反覆刷洗，才能真正破壞「生物膜」結構。其次是清潔劑輔助，可使用中性洗潔精清洗，或定期以小蘇打+溫水浸泡15到30分鐘來做化學分解；如果想要去除異味，也可搭配白醋短時間浸泡。

最後則是完全乾燥，傑登醫師說濕氣是細菌最愛的環境，因此最好是拆開所有零件清洗，洗完後放在通風處徹底晾乾。他說最好每天使用後都要清洗，每周至少一次深層刷洗，如果水壺出現變色或明顯刮痕、矽膠變硬、發黃、彈性變差等狀況，一定要更換水壺。

