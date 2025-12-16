長榮航空與長榮航空關係企業工會達成共識 續簽團協
長榮航空（2618）共創良性、和諧勞資關係，與長榮航空關係企業工會2022年簽署團體協約於今年10月31日屆期，雙方透過數次意見交流、多次協商會議，16日以雙方共識版本完成續簽，共創勞資雙贏。
長榮航空表示，在本次協商過程中雙方秉持理性、互惠的精神，透過務實而有效的交流溝通，就相關勞動條件與福利取得共識。
長榮航空一向致力於企業治理與提升員工福祉，重視與員工及各工會之間的溝通與協商。未來將持續推進營運績效與永續表現，同時善盡企業社會責任，落實「安全、服務、永續」的核心理念。
