疾管署估流感疫情明年春節達高峰 醫：天冷又染病…心梗風險同步升高

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當。但疾管署發言人林明誠說，近期氣溫變化大，年末聚會增加，加上全球流感疫情上升，預估國內流感疫情即將回升，預計明年春節達流行高峰。醫師提醒，天氣寒冷、呼吸道傳染性疾病增加，將造成心血管受到雙重夾擊，增加心肌梗塞、心肌炎等發作機會，民眾務必多加注意。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，一般人知道天氣變冷後，由於血壓變化等因素，容易誘發心肌梗塞、腦中風，但民眾更應知道這背後應滿足三大條件，一旦所有條件一次達成，就會引發心肌梗塞、腦中風，因此須一一防範，才能降低風險。

第一條件是，心臟血管可能在不知不覺中已形成斑塊、血栓，導致血管狹窄、阻塞，甚至影響血流，包括三高族群、年長者或有心血管疾病病史者均為高風險族群；第二條件，當受到天冷、病毒感染等外在因素影響，體內免疫系統容易混亂，而引起血管收縮、血壓上升、斑塊破裂；第三條件為破裂的血栓隨著血流阻塞心臟導致心肌梗塞，阻塞腦血管形成腦中風。

因此，為預防心肌梗塞、腦中風應把三大條件一一打斷。預防血管斑塊方面，可以利用抗血栓藥物，或多吃菇類以抗發炎、抗血栓；其次，降低誘發因子危害，如天冷時多注意保暖，降低感染風險，防範內分泌失調，壓力性荷爾蒙上升，使得血壓上升、心跳變快，誘發心腦血管疾病；最後，當出現心肌梗塞、腦中風症狀時盡速就醫，並於黃金治療期獲得治療。

林謂文說，臨床常見感冒、流感，或感染肺炎、敗血症等患者，突然引發心肌梗塞、心肌炎、急性心衰竭的個案。因此，流感也是引發心腦血管等重症的風險之一，建議有發燒、胸悶等呼吸道症狀應盡速就醫。冬天流感病毒、新冠病毒等都變得十分活躍，勢必會增加呼吸道疾病傳染的風險，疾管署每年10月起接種流感、新冠等疫苗，就是為感染後降低重症及死亡的風險。

林謂文呼籲，目前尚未接種流感、新冠疫苗的人，一定要打，尤其是三高、年長或有心血管疾病病史者等高風險族群，並於天冷時做好保暖，到公共場所要戴好口罩、保持社交距離、勤洗手，避免遭到病毒感染。

