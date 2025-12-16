出國賞雪帶釘鞋套防摔倒 航警提醒旅客託運避免遭沒入

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
近期不少民眾前往日韓等國家旅遊，因當地下雪便攜帶釘鞋套前往目的地，但是這種釘鞋套屬於尖銳物品，必須放置於託運行李中不能隨身帶上飛機。圖／航警局提供

近期出國賞雪民眾增加，不少民眾為了在雪地行走時避免摔跤，會在台灣購買一種套在鞋上的釘鞋套前往目的地，因為這種釘鞋套穿脫方便、體積不大，但是這種釘鞋套屬於尖銳物品，必須放置於託運行李中不能隨身帶上飛機，最近就有不少旅客因為隨身攜帶釘鞋套，在經過安檢時被航警要求拋棄。航警局提醒民眾，釘爪鞋套上有尖銳金屬因此僅可託運，不可隨身攜帶。

航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守表示，隨著季節轉變，近期出國滑雪的旅客增加，除了雪靴之外，部分旅客也會購買防滑釘爪鞋套，但鞋套上有尖銳金屬，可能被轉換成攻擊性武器，屬於危安物品須放置於託運行李內不可手提上機。他也提醒旅客，出國時不攜帶危險、危安物品，以減少安檢時間，相關規定可到航警局網站查詢。

1名計劃前往日本北海道的女性旅客表示，可能雪地濕滑所以旅行社有贈送釘爪鞋套，沒想到不能隨身帶上飛機，因為釘爪鞋套是為了安全才使用的東西，沒想到經過安檢時竟會因為金屬的部分被列為危險物品，還好在報到前知道這件事，會把釘爪鞋套放進託運行李中。

