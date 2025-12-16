出國賞雪帶釘鞋套防摔倒 航警提醒旅客託運避免遭沒入
近期出國賞雪民眾增加，不少民眾為了在雪地行走時避免摔跤，會在台灣購買一種套在鞋上的釘鞋套前往目的地，因為這種釘鞋套穿脫方便、體積不大，但是這種釘鞋套屬於尖銳物品，必須放置於託運行李中不能隨身帶上飛機，最近就有不少旅客因為隨身攜帶釘鞋套，在經過安檢時被航警要求拋棄。航警局提醒民眾，釘爪鞋套上有尖銳金屬因此僅可託運，不可隨身攜帶。
航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守表示，隨著季節轉變，近期出國滑雪的旅客增加，除了雪靴之外，部分旅客也會購買防滑釘爪鞋套，但鞋套上有尖銳金屬，可能被轉換成攻擊性武器，屬於危安物品須放置於託運行李內不可手提上機。他也提醒旅客，出國時不攜帶危險、危安物品，以減少安檢時間，相關規定可到航警局網站查詢。
1名計劃前往日本北海道的女性旅客表示，可能雪地濕滑所以旅行社有贈送釘爪鞋套，沒想到不能隨身帶上飛機，因為釘爪鞋套是為了安全才使用的東西，沒想到經過安檢時竟會因為金屬的部分被列為危險物品，還好在報到前知道這件事，會把釘爪鞋套放進託運行李中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言