新北醫療量能吃緊…一般急性病床每萬人20.61床 僅贏過金門

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
新北市立聯合醫院位於三重區，是三蘆地區唯一的區域級醫院。本報資料照片

新北市人口為六都之最，但每萬人一般急性病床數卻僅有20.61床，較全國平均每萬人口一般急性病床33.20床為低，只贏過金門，成全台倒數第2。另全國每萬人口總病床數72.93床，新北市僅49.77床，地方憂心醫療資源不足，導致民眾就醫不便，更造成偏遠地區及城鄉資源分配不均，損害民眾健康權益與社會公平。

新北市衛生局專門委員楊時豪表示，依據中央所訂醫療網計畫，新北市與台北市同屬「台北醫療區」，由於過去醫療資源大都集中於台北市，如以縣市行政轄區做為計算基礎，目前新北市每萬人口一般急性病床為20.61床，較全國平均每萬人口一般急性病床33.20床為低，僅贏過金門。

楊時豪說，為提升偏遠地區醫療可近性，衛生局與醫療院所合作，提供偏遠地區平日夜診及假日日診的巡迴醫療服務，另透過遠距醫療計畫，以視訊方式及運用智慧生理量測設施，由合作醫療機構提供偏鄉地區專科醫師診療服務，彌補偏鄉專科醫師及醫療資源不足的問題。

亞東醫院院長邱冠明說，全世界發展國家趨勢都不在增加病床，而是運用科技走向遠距醫療，或發展派遣服務來解決醫院壅塞問題，而不是集中資源蓋醫院。而大環境缺工嚴峻，加上人口老化，不再執著無效醫療，這些都讓醫療環境持續在改變，未來醫療勢必走向就近、在家診療等方向。

邱冠明指出，若光從板橋、新北來看，醫療量能確實還要增加，但新北和北市是共同生活圈，北市醫師超過1萬人，服務北市250萬人口，仍有餘裕照顧新北人的醫療需求。

新北三重區將近40萬人、蘆洲區25萬人，三蘆區唯一區域級醫院為新北市立聯合醫院，聯醫院長項正川說，當地醫療資源確實吃緊，處理上以救命為先，搭配轉院等機制，為強化三重醫療資源，待三重衛生所搬到第二行政中心後，基地將蓋第三醫療大樓。

項正川直言，未來10年蘆洲可能還不會有醫院誕生，聯醫有和蘆洲區長、里長等人建立服務群組，若里民有住院、手術、追蹤等需求，聯醫都可提供協助。

分級醫療要落實，也要強化居家醫療能量。」項正川說，醫療環境持續變革，分級醫療是解方，對於換管等病人，也可透過醫師到府等居家醫療服務來處理，多管齊下分流分眾，讓每個人都能就近得到更好的照顧。

衛生局 醫師 分級醫療 金門

