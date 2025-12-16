長榮航空聖誕好康 全球精選航線限時73折

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空盛大推出聖誕迎新年機票優惠活動，限時21天，精選航線73折起。圖／業者提供
「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑囉，自16日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，最低優惠 73折起，欲了解更多資訊請上長榮航空官網智能客服查詢。

因應旺季旅遊需求，長榮航空也同步增班，讓旅客在享受優惠票價的同時，也能擁有更彈性的航班選擇，限時21天搶好康，邀請旅客與長榮航空一起歡樂過聖誕、喜迎新年。

深受台灣旅客喜愛的東北亞航線推出超驚喜價格，桃園–神戶來回未稅優惠價最低只要 7,857 元起，即日起由每週由2班增為3班，桃園–大阪來回未稅優惠價 8,924 元起，桃園–東京來回未稅優惠價 9,317 元起，桃園-香港來回未稅優惠價更只要 3,123 元起，無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以更划算的價格出發。

長榮航空桃園–米蘭航線將自 2026 年 1 月 16 日起增為天天飛航，來回未稅優惠價 26,099 元起，而桃園–維也納推出來回未稅優惠價 23,571 元起，旅客可依喜好安排歐洲行程，輕鬆串聯長榮航空歐洲六大航點，規劃行程更具彈性。

東南亞與美國航線也同步推出限時好康，熱門航線桃園–宿霧來回未稅優惠價 4,278 元起、桃園–峇里島來回未稅優惠價 10,476 元起；美國航線更提供桃園–西雅圖來回含稅優惠價 24,289 元起，若搭乘桃園–洛杉磯BR06或桃園–舊金山BR08航班，旅客還可延伸前往美國多個城市，享受更多元的連程優惠，貼心照顧計畫前往美國的旅客。

為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品，其中包含主打輕旅行與都會時尚探索的「戀戀香港」系列，帶您暢遊香港的購物天堂與美食熱點；以及專為渴望東南亞陽光沙灘的旅客推出「島旅模式ON」系列，精選航點涵蓋了熱情的曼谷、宿霧、峇里島及雅加達等熱門島嶼。透過這些產品，旅客可輕鬆一次訂好機票與住宿，省去繁瑣的規劃時間，讓您能無憂無慮、說走就走，迎向一場美好的新年假期。

長榮航空 航線 美國 長榮 航班

