請病假可以扣全勤獎嗎？勞動部六大 QA 一次看

有關請假是否可以扣全勤獎的相關規範，勞動部16日發布六大QA做出詳細說明。勞動部指出，如事業單位訂有全勤獎金制度，在扣除全勤獎金的限度上，應採取「比例原則」概念；依法規定，不得約定勞工請病假即不發給全勤獎金。

A1：為周延保障勞工請病假權益，避免雇主利用全勤獎金制度造成勞工恐懼請假，於《勞工請假規則》第9條第2項規定，如事業單位訂有全勤獎金制度，在扣除全勤獎金的限度上，也採取明確的「比例原則」概念，規範僅得按請假未出勤日數比例扣除，兼顧勞工合理健康維護與雇主合理管理權。

舉例而言，假設勞雇雙方約定每月正常工時工資為新台幣33,000元，其中3,000元為全勤獎金，勞工於某一個月請病假一天，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金之扣除不得超過100元【3,000元÷30天】。

雇主對勞工請病假扣除全勤獎金之額度超過按請假天數比例計算，因未符《勞工請假規則》請病假期間內工資給付之最低標準，可依違反《勞動基準法》第43條規定處罰。

Q2：公司發給某項績效獎金，單純以勞工出缺勤狀況做為發給標準，是否也受到本次修正規定的保障？

A2：工資的認定，不是以名稱來看，係以是否具有「勞務之對價」及「是否為勞工因工作而獲得之報酬」作為判斷。如果事業單位績效獎金亦係單純以勞工出缺勤狀況做為發給標準，而與「全勤獎金」性質相同，也會以相同的處理原則看待，當然也有《勞工請假規則》第9條第2項規定的保障。

Q3：團體協約是否可約定勞工請病假，即不發給全勤獎金？

A3：工會是最瞭解事業單位狀況及勞工需求的組織，可與事業單位協商訂定最適宜的全勤獎金制度。惟依《團體協約法》第3條規定，團體協約違反法律強制或禁止之規定者，無效。

《勞工請假規則》是《勞動基準法》第43條授權訂定的法規命令，團體協約不得違反《勞工請假規則》第9條有關全勤獎金發給之規定，因此，當然不得約定勞工請病假即不發給全勤獎金。

另依《團體協約法》第19條規定：「團體協約所約定勞動條件，當然為該團體協約所屬雇主及勞工間勞動契約之內容。勞動契約異於該團體協約所約定之勞動條件者，其相異部分無效；無效之部分以團體協約之約定代之。但異於團體協約之約定，為該團體協約所容許或為勞工之利益變更勞動條件，而該團體協約並未禁止者，仍為有效。」。

因此，工會如與雇主另為協商約定請病假扣除全勤獎金內涵或方式，且未不利於勞工，則可從其約定。

Q4：勞工因妊娠未滿3個月流產請病假，雇主不得按比例扣全勤獎金。但勞工因病請病假，允許雇主可按比例扣全勤獎金，其合理性？

A4：勞工妊娠未滿3個月流產請病假，要求雇主不得影響全勤獎金，係基於母性保護之特別考量。

本次修正《勞工請假規則》，於第9條增訂第2項規定，即使事業單位訂有全勤獎金制度，對於勞工請病假在扣除全勤獎金的最低限度上，僅得按請病假而未出勤之日數比例扣除，是為了衡平勞工依法行使病假權及企業人事管理權，而定出的合理保障範圍，與妊娠流產請假的母性保護目的不同。

A5：工資是重要的勞動條件，有關工資的金額及計算方式等事項，勞雇雙方應於勞動契約中明確約定，且依約履行。雇主如欲調整工資金額或工資項目，應與勞工協商合意後始得為之，不得面變為不利之變更。

勞工是企業最重要的資產，事業單位的獎金或考核制度，目的是在激勵員工有良好的表現，應著重在員工的工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，相關制度的設計，不應讓員工產生畏懼或疑慮，不利於企業的留才。

勞工的工資項目倘包括底薪+全勤獎金，且工資金額貼近每月最低工資，當月請病假未足月工作，請病假當月工資不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」。

舉例一：勞工工資項目包括底薪14,500元+全勤獎金15,000元，勞工於某月請病假1天，其他工作日皆有出勤，該月工資仍不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」29,009元【29,500元-(29,500元÷30天)×1/2】，亦即雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元。

舉例二：勞工工資項目包括底薪26,500元+全勤獎金3,000元，勞工於某月請病假1天，其他工作日皆有出勤，該月工資仍不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」29,009元【29,500元-(29,500元÷30天)×1/2】，亦即雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元。

以上述兩個舉例來說，薪資結構變化，不影響扣發的工資數額。

Q6：勞工請病假，雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金。但勞工如因請病假而全月未出勤，是否可不發給全勤獎金？

A6：病假原則上在工作日請休，縱勞工於某月所有的工作日請病假而全月未出勤，雇主仍僅得按請病假日數扣發全勤獎金。但勞工請病假一次連續超過30日（工作日）者，其超過30日(即第31日開始)的期間如遇例假、休息日或國定假日，均可併計於請病假期間內。

所以，勞工請病假而全月未出勤，是否可不發給全勤獎金，仍應視其當月的例假、休息日或國定假日，是否有併入請假期間而定。

商品推薦