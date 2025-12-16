快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

請病假可以扣全勤獎嗎？勞動部六大 QA 一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
為保障勞工病假權益，勞動部發布最新QA說明。圖／聯合報系資料照
為保障勞工病假權益，勞動部發布最新QA說明。圖／聯合報系資料照

有關請假是否可以扣全勤獎的相關規範，勞動部16日發布六大QA做出詳細說明。勞動部指出，如事業單位訂有全勤獎金制度，在扣除全勤獎金的限度上，應採取「比例原則」概念；依法規定，不得約定勞工請病假即不發給全勤獎金。

Q1：勞工請病假，雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金，請問按比例扣發如何計算？如果雇主全數扣除或溢扣，罰則為何？

A1：為周延保障勞工請病假權益，避免雇主利用全勤獎金制度造成勞工恐懼請假，於《勞工請假規則》第9條第2項規定，如事業單位訂有全勤獎金制度，在扣除全勤獎金的限度上，也採取明確的「比例原則」概念，規範僅得按請假未出勤日數比例扣除，兼顧勞工合理健康維護與雇主合理管理權。

舉例而言，假設勞雇雙方約定每月正常工時工資為新台幣33,000元，其中3,000元為全勤獎金，勞工於某一個月請病假一天，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金之扣除不得超過100元【3,000元÷30天】。

雇主對勞工請病假扣除全勤獎金之額度超過按請假天數比例計算，因未符《勞工請假規則》請病假期間內工資給付之最低標準，可依違反《勞動基準法》第43條規定處罰。

Q2：公司發給某項績效獎金，單純以勞工出缺勤狀況做為發給標準，是否也受到本次修正規定的保障？

A2：工資的認定，不是以名稱來看，係以是否具有「勞務之對價」及「是否為勞工因工作而獲得之報酬」作為判斷。如果事業單位績效獎金亦係單純以勞工出缺勤狀況做為發給標準，而與「全勤獎金」性質相同，也會以相同的處理原則看待，當然也有《勞工請假規則》第9條第2項規定的保障。

Q3：團體協約是否可約定勞工請病假，即不發給全勤獎金？

A3：工會是最瞭解事業單位狀況及勞工需求的組織，可與事業單位協商訂定最適宜的全勤獎金制度。惟依《團體協約法》第3條規定，團體協約違反法律強制或禁止之規定者，無效。

《勞工請假規則》是《勞動基準法》第43條授權訂定的法規命令，團體協約不得違反《勞工請假規則》第9條有關全勤獎金發給之規定，因此，當然不得約定勞工請病假即不發給全勤獎金。

另依《團體協約法》第19條規定：「團體協約所約定勞動條件，當然為該團體協約所屬雇主及勞工間勞動契約之內容。勞動契約異於該團體協約所約定之勞動條件者，其相異部分無效；無效之部分以團體協約之約定代之。但異於團體協約之約定，為該團體協約所容許或為勞工之利益變更勞動條件，而該團體協約並未禁止者，仍為有效。」。

因此，工會如與雇主另為協商約定請病假扣除全勤獎金內涵或方式，且未不利於勞工，則可從其約定。

Q4：勞工因妊娠未滿3個月流產請病假，雇主不得按比例扣全勤獎金。但勞工因病請病假，允許雇主可按比例扣全勤獎金，其合理性？

A4：勞工妊娠未滿3個月流產請病假，要求雇主不得影響全勤獎金，係基於母性保護之特別考量。

本次修正《勞工請假規則》，於第9條增訂第2項規定，即使事業單位訂有全勤獎金制度，對於勞工請病假在扣除全勤獎金的最低限度上，僅得按請病假而未出勤之日數比例扣除，是為了衡平勞工依法行使病假權及企業人事管理權，而定出的合理保障範圍，與妊娠流產請假的母性保護目的不同。

Q5：公司若將薪資結構改為約定底薪+高額全勤獎金，這樣勞工請病假時，公司扣薪金額會比以前更多？

A5：工資是重要的勞動條件，有關工資的金額及計算方式等事項，勞雇雙方應於勞動契約中明確約定，且依約履行。雇主如欲調整工資金額或工資項目，應與勞工協商合意後始得為之，不得面變為不利之變更。

勞工是企業最重要的資產，事業單位的獎金或考核制度，目的是在激勵員工有良好的表現，應著重在員工的工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，相關制度的設計，不應讓員工產生畏懼或疑慮，不利於企業的留才。

勞工的工資項目倘包括底薪+全勤獎金，且工資金額貼近每月最低工資，當月請病假未足月工作，請病假當月工資不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」。

舉例一：勞工工資項目包括底薪14,500元+全勤獎金15,000元，勞工於某月請病假1天，其他工作日皆有出勤，該月工資仍不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」29,009元【29,500元-(29,500元÷30天)×1/2】，亦即雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元。

舉例二：勞工工資項目包括底薪26,500元+全勤獎金3,000元，勞工於某月請病假1天，其他工作日皆有出勤，該月工資仍不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發之每日最低工資後之餘額」29,009元【29,500元-(29,500元÷30天)×1/2】，亦即雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元。

以上述兩個舉例來說，薪資結構變化，不影響扣發的工資數額。

Q6：勞工請病假，雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金。但勞工如因請病假而全月未出勤，是否可不發給全勤獎金？

A6：病假原則上在工作日請休，縱勞工於某月所有的工作日請病假而全月未出勤，雇主仍僅得按請病假日數扣發全勤獎金。但勞工請病假一次連續超過30日（工作日）者，其超過30日(即第31日開始)的期間如遇例假、休息日或國定假日，均可併計於請病假期間內。

所以，勞工請病假而全月未出勤，是否可不發給全勤獎金，仍應視其當月的例假、休息日或國定假日，是否有併入請假期間而定。

契約 勞動部 雇主 病假 薪資

延伸閱讀

勞動部修法「病假未逾10天」不得有不利處分 明年上路

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

相關新聞

水壺只裝水不會髒？醫：內壁「滑滑的」要當心 3情況就該換了

現代人越來越有環保和健康觀念，出門都會自備水壺，不過水壺如果只裝水，就一定特別乾淨嗎？兒科醫師傑登在臉書提醒，如果水壺內壁如果摸起來滑滑的，代表已經有細菌產生，除了要勤快地清洗外，如果出現刮痕、零件有狀況，最好還是快點更換。

東北季風增強…17日清晨「低溫探11度」 北北基宜防較大雨勢

氣象署表示，明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫；東北季風明天增強、18日影響，基隆北海岸、大台北山區...

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

台灣虎航宣布今天與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與台灣虎航企業工會理事長盧建文...

北宋三大山水合體故宮南院 每日吸引2千人次觀展

北宋三大巨碑式山水名作范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」於南院合體展出42天；故宮南院說，11月11...

疾管署估流感疫情明年春節達高峰 醫：天冷又染病…心梗風險同步升高

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當。但疾管署發言人林明誠說，近期氣溫變化大，年末聚會...

《勞工請假規則》新制元旦上路 勞動部九大QA一次看

為保障勞工請病假權益，勞動部16日發布《勞工請假規則》2026年元旦新制QA做詳細說明。新制明定勞工一年內請病假未超過1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。