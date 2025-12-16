YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

台北市YouBike將於明年元旦起強制投保公共險，不過，北市議員許淑華表示，目前能受理賠僅有身故、失能、住院，排除門診手術等常見樣態，提案要增加保額和納保樣態。交通局回應，目前已與保險公司研議保單，預計明年1月底前產險公司提出的各情境方案的試算保險費。

議員許淑華提案，YouBike會員截至今年3月底人數高達432萬多人次，但是民國112年到114年間騎乘發生事故件數1154件中，僅有193件受理賠，比例16.7％。加上112年公共自行車傷害險的投保金額542萬多元、113則是987萬多元，凸顯投保金額與會員不符比例。

許淑華也說，尤其公共自行車傷害險出險的樣態，僅有身故、失能、住院，排除了門診手術或非住院卻嚴重受傷的情況，無法有效保障YouBike使用民眾。

交通委員會第一召集人游淑慧也問，通常保費和保額是正向關係，所以是微笑單車公司不肯出太多保費，以提供保障項目，還是保險公司不願議提供保障服務。

議員徐弘庭認為，保險公司多半是擔心會有「碰瓷」或保險濫用狀況，建議應該是朝向每一位會員只能限定一年內理賠一次，或者設定最高理賠額。

交通局長謝銘鴻回應，契約當初僅有身故、失能、住院會有理賠，但目前騎乘人數增，出險事故樣態也多以挫傷等狀況，確實也有很嚴重受傷但沒有住院的案例。

他也說，市府也與消基會、消保會、微笑單車公司及保險公司等研議，目前由國泰保險願意去精算相關細則，預估一個半月後會初步保單規規畫，後續再評估。

運輸管理科長謝霖霆補充，市府在12月9日開會決議方向與議員提案方向一致，會朝著增加保費、擴大醫療行為保障方向研議，主要為增加門診給付、包含門診手術，方案內容則會包括有自負額、無自負額以及不同給付上限等情境。

