拒絕高齡負面形容詞！他們用手機網購、醫院掛號 還會用App叫小黃

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市社會局為協助長輩跟上時代習慣數位生活，委託台灣老大人活力發展協會，專為社區關懷據點培訓數位陪伴員教長輩使用手機。圖／新北社會局提供
面對AI時代和超高齡社會浪潮，新北市社會局為協助長輩跟上時代習慣數位生活，委託台灣老大人活力發展協會，專為社區關懷據點培訓數位陪伴員，3年培訓162位，持續投入社區教長輩數位學習與陪伴服務。長輩從不敢用手機到學會用手機線上購物、搭公車及醫院掛號等，如今已離不開手機，生活充滿樂趣。

老大人協會專業講師葉左丞Jason利用活潑生動的ppt，讓學員邊聽邊操作，從手機和網路的功能及應用、照片影片的拍攝剪輯、App的安裝和使用，行動支付、手機錢包設定，甚至上網訂購或線上預約掛號、叫計程車、等公車等，另也教導如何防詐騙，來路不明的連結不要點，不要誤信一本萬利的投資理財等。

來自三峽崇德光慧據點的王麗芬表示，經過18小時培訓和2個月的學習，帶領長輩如何下載並使用App，像財政部雲端發票、健保局的健保快易通，長輩上手後就不用再一張張對發票，也可隨時了解自己的就醫和健康狀況。

中和莒西社區理事長黃秀琴說，社區連續3年派人學習，有5位取得證書，回頭教其他長輩。長輩雖然拿著「咬一口」的手機，但面對複雜的功能很無奈，她就從玩接龍遊戲開始，慢慢引導輸入、複製、貼上、製作早安圖，到現在長輩學會了使用Google Map導航，長輩很開心。

平溪老人會理事長林珂竹也表示，自己要先學會了才能教長輩，感謝社會局和老大人的種子培訓，她學會了Line pay，用中華郵政綁定行動支付，出門不用帶錢包，回據點會教其他長輩。

新北社會局副局長許秀能今替數位陪伴員頒發證書並表示，新北市長輩已超過 80萬人，老大人協會已連續3年協助培訓，今年共培訓51位，歷經完整課程、實習與考核有34位取得證書，累計3年培育162位，將持續投入636個社區關懷據點教導，以提升長輩數位能力，縮短數位落差，促進長輩健康樂活。

長輩 社會局 健保

