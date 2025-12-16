確保春節疏運無虞 王忠銘、張永江赴台勘察東海明珠歲修

為確保馬祖島際航運安全並因應即將到來的春節疏運需求，連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江，於今日縣議會定期大會閉會後，專程前往基隆港的兩處碼頭，實地勘察正在年度歲修的東海明珠與台馬之星，關心各項工程進度與船舶整備情形。連江航業表示，目前兩艘船隻的維修進度順利，待完成既定檢驗與修繕後，將可提升整體航行效率。

王忠銘與張永江今日首站先前往基隆港西29號碼頭，勘察正在台灣進行年度歲修作業的東海明珠，此次勘察行程由連江航業公司董事長劉性謙陪同，並由工程師潘偉任及南北海運工程人員，現場說明歲修內容，讓縣府與議會團隊充分掌握修繕重點與時程。

連江航業表示，東海明珠本年度歲修重點為船體及機械系統的年度檢驗作業，確保航行安全符合相關規範。其中，船底與推進系統已加強清潔，徹底去除附著海生物，不僅有助後續漆料附著與船體保護，也能有效降低航行阻力、提升航行效率。

在輪機系統方面，因兩部主機近期已完成大修，本次歲修著重於水下閥件及排外閥的整理與疏通，確保運作順暢與功能正常；水線以上外板則同步進行細部清潔與重新塗裝，維持船體外觀整潔，兼顧安全與觀感品質。

考量長期營運需求，右後機艙通風機因長期處於潮濕、易受浪花侵襲環境，導致電氣接點腐蝕、絕緣不良，目前已拆卸返廠重新繞線整理；另針對主客艙箱型冷氣周邊地板腐蝕問題，也一併更新塑膠地板，並改善無障礙廁所地面漏水情形，提升乘客搭乘舒適度與使用安全。

此外，主機與發電機排煙管亦納入更新工程，其中發電機因損壞需同步修復，廠商已完成備料，預計到料後40日內完成修繕。連江航業指出，若工程進度順利，東海明珠可望於1月底前完成全部歲修，返航馬祖投入春節疏運，確保年節期間島際交通不中斷。

結束東海明珠歲修勘察後，王忠銘一行也前往基隆港東21號碼頭，視察另一艘重要船舶「台馬之星」右主機維修進度。連江航業表示，相關工程目前進行順利，待完成既定檢驗與修繕後，將在新台馬輪歲修期間，投入台馬航線服務，強化整體航運量能。

王忠銘表示，離島航運是馬祖四鄉五島的生命線，攸關居民通勤、就醫、就學與物資運補，也直接影響觀光與地方經濟；近年受馬祖國際藝術島策展效應帶動，旅遊人次明顯成長，冬季雖是觀光淡季，卻是船舶維修與整備的關鍵時期，唯有此時把基礎工程做到位，才能在新一年度旅遊旺季，提供安全、穩定且高品質的航運服務。

