年度10大藝文新聞出爐 文化部預算被刪也上榜

年度十大藝文新聞16日正式公布，文化部因預算被刪榮登第二名。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）
年度十大藝文新聞16日正式公布，文化部因預算被刪榮登第二名。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

年度十大藝文新聞16日邀請文化部李遠揭榜，但第二名恰好是「文化部預算被刪」的新聞，讓他揭榜時有點尷尬！北藝大15日公布年度十大藝文新聞，李遠在揭榜後笑說，雖然看到第二名新聞感覺有點慘，不過其它藝文新聞中，有4個與文化部的計畫有關，台北市文化局長蔡詩萍則感謝李遠，讓他有舉辦首屆「台北戲劇節」的動力。

文化政策要長期投入

今年10大藝文新聞第一名是首屆「台北戲劇節」盛大登場，接著依序為文化部預算一波三折、台灣TECH WORLD與「We TAIWAN」同登大阪世博、《悲慘世界》首度登台演出、《勸世三姊妹》外百老匯大獲好評、花蓮百年酒廠化身全球首座AI音樂基地、新北市美術館開館、金繪獎與青漫獎今年首次舉辦、布拉瑞揚舞團獲得「台灣品牌團隊肯定」與故宮百年院慶等。

文化部長李遠表示，文化發展是一代一代的承接計畫與推陳出新，你裡面有4個新聞是文化部的案件，但他說，以金繪獎為例，過去漫畫有金漫獎、文學有金典獎，音樂有金曲獎，如今繪本也有金繪獎，漫畫也增加鼓勵青年的「青漫獎」，正確的政策有長期投入的必要。

台灣要有「戲劇獎」

「有『台北戲劇獎』要感謝部長！」台北市文化局長蔡詩萍笑說，年輕時曾在綠光劇團打工，當時與還是小野的李遠、導演柯一正與吳念真聊天時，就有聊到「台灣沒有自己的戲劇獎」，因此在上任後決議籌畫，也感謝劇場界朋友的大力協助，讓首屆「台灣戲劇獎」能順利舉行。

北藝大文化資源學院院長劉蕙苓表示，新聞還是讓一般民眾了解藝術環境的重要管道，盼透過10大新聞的推廣，將相關事件與議題可以帶到更大的公共領域，讓更多人了解與討論，有助於文化發展的正向循環。

