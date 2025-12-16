故宮「勁水國寶」首度宜蘭展出 國寶名單曝光！縣民參觀只要50元

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立故宮博物院與宜蘭縣政府攜手舉辦「勁水國寶—故宮x蘭博特展」即將在23日登場，此次特展的最大亮點在於故宮國寶首次「東渡蘭陽」。圖／縣府提供
國立故宮博物院宜蘭縣政府攜手舉辦「勁水國寶—故宮x蘭博特展」即將在23日登場，此次特展的最大亮點在於故宮國寶首次「東渡蘭陽」。國立故宮博物院特別精選15件國寶珍藏及宜蘭縣內堪稱「國寶級」的史前出土文物，共同在蘭陽博物館展出，精彩可期。

縣政府文化局今天在縣務會議報告特展內容，簡報中介紹故宮精挑的15件高人氣國寶文物，環繞著水水宜蘭，分成三主題：

山光水色：以故宮國寶詮釋宜蘭的山光水色，展品包括清乾隆的洋彩寒江獨釣圖梅瓶；南宋至元的墨玉筆山；清代的琺瑯彩瓷山水人物圖碗；清代的玉浮邱峰山子。

水潤物豐：以故宮國寶詮釋宜蘭雨水豐厚滋養下，蘭陽的物種多樣性，展品包括清朝的霽青釉描金游魚圖轉心瓶；宋至元的玉鴨；明朝的鬥彩雞缸杯；清代肉形石與海濤蓮瓣紋金屬座；清乾隆，粉彩雙龍耳百鹿尊；清光緒，粉彩 「大雅齋」款，紫地花鳥蓋盒；清十八世紀的竹根雕牧童臥牛。

水上行舟：以故宮國寶舟船詮釋宜蘭早期水路交通，珍品包括清乾隆二年，陳祖章的雕橄欖核舟；日本十八世紀，蒔繪船盒；清代的玉雲山山子；清代玉船。

宜蘭展出國定考古遺址出土的史前文物，包括丸山遺址的人獸形玉玦、捲瓣形刀形器、陶偶；淇武蘭遺址的幾何印紋陶罐、魚形雕版、木雕板、金屬編物金鯉魚、幾何印紋陶罐；漢本遺址的骨質人形刀柄、青銅刀柄。

蘭陽博物館是免費開放空間，參觀「勁水國寶—故宮x蘭博特展」必須購票，為了推廣故宮文物走入民間生活，票價分成全票80元、優惠票50元，宜蘭縣民適用50元優惠票，非常便宜；如果想要再參觀館內其他既有的常設展，也可選擇購買優惠套票。

漢本遺址的骨質人形刀柄，非常特別。圖／縣府提供
淇武蘭遺址的幾何印紋陶罐，將在「勁水國寶」中展出。圖／縣府提供
丸山遺址的陶偶，饒富趣味。圖／縣府提供
國立故宮博物院為了「勁水國寶—故宮x蘭博特展」，精挑的國寶展品。圖／縣府提供
參觀「勁水國寶—故宮x蘭博特展」加上蘭博的常設展，可以選擇購買優惠套票。圖／縣府提供
故宮精挑的國寶展出，圖為宋至元的玉鴨、明朝的鬥彩雞缸杯。圖／縣府提供
國立故宮博物院為了「勁水國寶—故宮x蘭博特展」，精挑的國寶展品。圖／縣府提供
「勁水國寶—故宮x蘭博特展」票價分成全票80元、優惠票50元，宜蘭縣民適用50元優惠票，非常便宜。圖／縣府提供
