北宋三大山水合體故宮南院 每日吸引2千人次觀展

北宋三大巨碑式山水名作范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」於南院合體展出42天；故宮南院說，11月11日至今看展人次已近6萬，平均每日吸引2000人次觀展。

故宮南院告訴中央社記者，這3幅畫展期僅42天，展至12月28日止，扣掉今天與休館日，只剩11天展期，3幅巨作下次合體展出不知何時，欲看展民眾要把握時間。

故宮南院表示，上午看展人潮比下午少一些，建議民眾上午入場參觀，民眾可至故宮預約平台預約看展，如預約已滿，現場可依人流管制依序進入展廳參觀。從開展當天至今天下午3時，參觀總人次為5萬9350人。

故宮南院指出，故宮院藏1萬3000多件書畫典藏之中，這3件北宋山水畫范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」在藝術史上具有非凡重要性，被譽為中國古代山水畫巔峰的國寶級巨構。

故宮博物院為慶祝建院百年，在南院舉辦「甲子萬年」特展，罕見將這3件北宋「巨碑式山水」合體展出，展期自11月11日至12月28日，此次展櫃設計讓觀眾可近距離欣賞，感受宋代山水畫的巔峰魅力。 北宋三大巨碑式山水名作范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」於故宮南院合體展出從11月11日至12月28日，看展人次至16日已近6萬，人潮滿滿。圖／中央社

