罕見「冬季腸病毒」已脫流行期！單周就診仍破萬人 社區仍具傳播風險

衛福部疾管署今宣布，腸病毒疫情研判已脫離流行期，連續兩周全國數據低於流行閾值，僅有五縣市高於閥值。據監測數據，上周仍有1.2萬多人次因腸病毒就診，顯示腸病毒仍在社區流行。疾管署發言人林明誠表示，2023年國內腸病毒疫情波動長達三個月，此次仍不可輕忽，加上台灣已是一日生活圈，腸病毒疫情仍可能再次流行。

依據疾管署監測資料顯示，第50周門急診就診計1萬283人次，較一周1萬675人次下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2周就診人次，低於流行閾值1萬1000人次，研判脫離流行期；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

今年累計19例的腸病毒感染併發重症確定病例，其中包含有9例死亡，重症患者以感染伊科病毒11型17例為最多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，該數據也是近6年同期最高；其中，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

林明誠說，國內的腸病毒疫情雖脫離流行期，但就診人次仍多，顯示腸病毒持續於社區活動，仍具傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國際間腸病毒疫情鄰近國家，以南韓為例，其腸病毒疫情目前持平，但仍高於他們近3年的同期。另外，中國大陸以及香港的疫情則呈現下降趨勢，評估大陸的腸病毒仍處相對高點，且疫情也是高於去年的同期，至於泰國、新加坡及日本疫情則是持續下降。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一周內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12周之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，避免將病毒傳染給其他人。

另外，「酒精」對腸病毒的「毒殺效果」有限，建議平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，才能有效消滅腸病毒病毒，降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必盡速就醫。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，同樣地，若有任一症狀，也應立即就醫。

有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

