台灣虎航與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航（6757）16日寫下重要的里程碑，與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署。此舉不僅確立了穩固的勞資夥伴關係。台灣虎航客機，機型為A320-271N。記者黃仲明／攝影
台灣虎航（6757）16日寫下重要的里程碑，與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署。此舉不僅確立了穩固的勞資夥伴關係。

本次簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與台灣虎航企業工會理事長盧建文代表勞資雙方共同完成簽署。交通部次長林國顯及交通部民用航空局局長何淑萍親自蒞臨，擔任與會貴賓及重要的見證人，共同見證這歷史性的一刻。

台灣虎航董事長黃世惠表示，「團體協約的簽署，是勞資雙方共同努力、互信互重的成果。這不僅是一份保障員工權益的合約，更代表著經營團隊對工會的尊重、全體員工的重視，以及我們共同推動公司永續發展的決心。我們期待透過更和諧、更透明的溝通機制，一同迎接大環境的挑戰，再創全員共好。」

台灣虎航企業工會理事長盧建文除了肯定黃董事長照顧全員的初心，也指出「本次團體協約的簽訂，象徵著台灣虎航的勞資關係邁向成熟與穩定。未來工會將持續扮演員工與公司的橋樑，在協約的基礎上，致力於維護員工權益，並與公司攜手合作，提升台灣虎航的競爭力與服務品質。」

交通部次長林國顯在致詞時肯定了台灣虎航在促進勞資關係上的努力，他表示，「台灣虎航作為我國唯一的低成本航空公司，期間展現了企業與工會雙方的高度自治與對等協商能力，進而照顧全體員工，甚至簽訂團體協約，展現了企業社會責任與對員工的重視，這是透過自主協商達成共識的最佳典範，對整個民航業是極為正面的示範。」交通部民用航空局局長何淑萍也在簽約儀式後，特別問候台灣虎航企業工會理事長及理、監事們，肯定本次的簽約行動，現場氛氣溫馨且和諧。

本次團體協約的簽訂，象徵台灣虎航在企業治理與勞動關係上進入新的階段，奠定雙方長期合作與永續發展的基礎。台灣虎航強調，員工是台灣虎航最重要且最寶貴的資產。在競爭激烈的民航產業中，優質的服務和飛航安全仰賴全體員工專業與熱忱的投入。本次團體協約的簽訂，也是企業承諾持續投資於人才、提供良好工作環境與福利保障的最佳證明，確保所有同仁能安心、專注地為旅客提供最優質的飛航體驗，讓更多旅客感受台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的企業精神。

台灣虎航 董事長 交通部 理事長 航空公司

