咀嚼系手搖飲藏熱量陷阱！營養師推3個小秘訣 減輕身體負擔又解饞

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，營養師王盈媗製作出「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為三個熱量等級，清楚分出紅綠燈三區配料。圖／衛福部台北醫院提供
喝飲料愛吃料嗎？衛福部台北醫院營養師王盈媗表示，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，身為咀嚼控的人，上班來一杯越嚼越治癒，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。

29歲的上班族林小姐說，自己工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料滿配」，讓人療癒。但這樣的習慣，也悄悄推高她的體重與健康風險，在一年內，不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的，很勒。

王盈媗表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。

為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，王盈媗製作出「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為三個熱量等級，清楚分出紅綠燈三區配料。

紅燈區是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選，包含草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓。黃燈區是偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取，例如蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等。綠燈區是控制體重與血糖者較佳的選擇，即始搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。像是茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍。

另外，王盈媗也提供3點飲品搭配建議，一、水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量。另外，若為奶茶控則建議選鮮奶茶，熱量比添加奶精的奶茶更低，奶精主要成份是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。

二、配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使搭配無糖飲品，也仍有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升，引起多種健康問題。三、有時只是嘴饞想咬點東西，點個小杯、中杯，能滿足咀嚼欲，也能減少熱量攝取及身體負擔。

手搖飲料 奶茶 珍珠 血糖

