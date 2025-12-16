快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

勞動部提醒：職安教育訓練新規 2026元旦上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部於2025年9月4日修正發布職業安全衛生教育訓練規則部分條文，並將於2026年1月1日施行，以完備對外招訓單位管理制度。圖／聯合報系資料照片
勞動部於2025年9月4日修正發布職業安全衛生教育訓練規則部分條文，並將於2026年1月1日施行，以完備對外招訓單位管理制度。圖／聯合報系資料照片

為強化職業安全衛生教育訓練品質，讓勞工朋友們能在安全、優質的環境中學習，勞動部於2025年9月4日修正發布職業安全衛生教育訓練規則部分條文，並將於2026年1月1日施行，以完備對外招訓單位管理制度。

勞動部提醒，現行所有設立職訓機構對外招訓者，均須於2027年底前重新經勞動部認可，方得繼續辦訓，並應建立自主管理制度，導入品質管理循環，確保訓練品質、持續精進，以積極提升受訓勞工安衛知能。

勞動部表示，職業安全衛生教育訓練是勞工提升安全意識與工作技能的重要途徑。過去部分訓練單位未納入中央認可管理，如今訓練市場已趨成熟，為回應外界對制度一致性與品質控管的期待，此次修法透過制度整合與品質強化，讓勞工報名合法訓練單位的課程時，可以更安心、更有保障。

勞動部指出，本次修法主要包括五大重點：

一、將雇主及勞工團體辦訓比照非營利法人納入認可制度，應經認可方得對外招訓。

二、現行對外招訓單位均應於116年12月31日前完成認可，屆期未完成者將不得繼續辦訓。

三、對外招訓單位應建立PDCA（Plan-Do-Check-Act）自主管理制度，強化課程規劃、講師資格之審查遴選與訓練成效之評估。

四、將評鑑與現行自主管理制度認可兩機制合併及持續推行對外辦理特定專業性訓練應經評鑑甲等以上之資格。

五、訓練單位曾經評鑑且無效期者，應於5年內重新申請評鑑。

勞動部提醒，勞雇如需至訓練單位受訓，務必先確認是否為經勞動部認可之合格訓練單位，並建議優先選擇評鑑甲等以上者，訓練單位之相關資訊，可至「職業安全衛生教育訓練暨電腦測驗資訊網」查詢，或洽詢職業安全衛生教育訓練統籌管理機構財團法人中華民國電腦技能基金會。

勞動部 教育 職業安全 修法

延伸閱讀

無交接、SOP…新人首日報到5分鐘遭解雇 老闆：不能立刻上手

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

亞洲技能競賽台灣隊總冠軍 頒發664萬獎助學金

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

相關新聞

吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了

民眾反映，12日與家人到五花馬台中學士店用餐，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店...

阿里山8旬翁養1黑豬「違規餵廚餘」 嘉義縣爆首例恐面臨重罰

台灣爆發非洲豬瘟，環境部宣布今年底前持續全面禁止廚餘養豬，嘉義縣阿里山鄉近日爆出首例違規案件，一名8旬老翁飼養1頭黑豬，...

影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

有網友在Threads發文，85歲父親6日到高雄某飯店參加團體聚餐，同場11人返家出現上吐下瀉等症狀，父親因感染併發症住...

來了！全球流感升溫 國內上周8.5萬人就醫 疾管署預估「春節」達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當；另前2周新增10例流感併發重症病例1例H1N1、...

YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

台北市YouBike將於明年元旦起強制投保公共險，不過，北市議員許淑華表示，目前能受理賠僅有身故、失能、住院，排除門診手...

故宮「勁水國寶」首度宜蘭展出 國寶名單曝光！縣民參觀只要50元

國立故宮博物院與宜蘭縣政府攜手舉辦「勁水國寶—故宮x蘭博特展」即將在23日登場，此次特展的最大亮點在於故宮國寶首次「東渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。