吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處今派員到五花馬台中學士店稽查。圖／台中市食安處提供
台中市食安處今派員到五花馬台中學士店稽查。圖／台中市食安處提供

民眾反映，12日與家人到五花馬台中學士店用餐，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店家表示，應是店員未確實清理砧板所致，當場退費，並承諾改善。食安處說，已派員前往稽查，若違規未改善，將依食安法裁處。

食安處說明，食安處今派員到五花馬台中學士店現場稽查，未發現病媒或其活動蹤跡，已輔導業者加強病媒防治作業頻率，並強化出餐前檢視流程，同時提醒業者妥善處理消費者客訴，以維護用餐品質。

食安處指出，另稽查人員查獲該店作業環境及人員衛生部分，尚有未符合食品良好衛生規範準則的情形，包括油煙機積汙、冰箱未除霜、食材未妥善覆蓋等共6項缺失，已當場責令業者限期在12月19日前完成改善。

食安處強調，屆期複查如仍未改善，將依食安法第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。市府將持續督導業者落實食品衛生管理，確保民眾飲食安全。

台中市食安處今派員到五花馬台中學士店稽查。圖／台中市食安處提供
台中市食安處今派員到五花馬台中學士店稽查。圖／台中市食安處提供

