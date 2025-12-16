聽新聞
0:00 / 0:00
吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了
民眾反映，12日與家人到五花馬台中學士店用餐，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店家表示，應是店員未確實清理砧板所致，當場退費，並承諾改善。食安處說，已派員前往稽查，若違規未改善，將依食安法裁處。
食安處說明，食安處今派員到五花馬台中學士店現場稽查，未發現病媒或其活動蹤跡，已輔導業者加強病媒防治作業頻率，並強化出餐前檢視流程，同時提醒業者妥善處理消費者客訴，以維護用餐品質。
食安處指出，另稽查人員查獲該店作業環境及人員衛生部分，尚有未符合食品良好衛生規範準則的情形，包括油煙機積汙、冰箱未除霜、食材未妥善覆蓋等共6項缺失，已當場責令業者限期在12月19日前完成改善。
食安處強調，屆期複查如仍未改善，將依食安法第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。市府將持續督導業者落實食品衛生管理，確保民眾飲食安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言