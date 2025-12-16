公費流感疫苗全台剩逾30萬劑 9歲男童打疫苗重症康復出院

全球流感升溫，衛福部疾管署今表示，截至昨日公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3萬人次。另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，疾管署發言人林明誠表示，昨起陸續配送增購13.1萬劑至各縣市，剩餘1.9萬劑明天配送完畢，目前全台剩餘逾30萬劑，提醒65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險。

林明誠表示，今年採購648萬劑疫苗，先前開口合約增購20萬劑，另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，又再增購15萬劑，目前全台剩餘逾30萬劑。

疾管署說明，2025至2026年流感季累計380例重症病例109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型及68例死亡病例22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說，北部20幾歲女性，本身有糖尿病、高血脂、腦中風及慢性腎病的病史，沒接種本期的流感疫苗，12月上旬時有出現發燒、咳嗽、有痰、輕微、呼吸困難等等症狀，到急診就醫做流感快篩，確認A型流感陽性，不過胸部X光有顯示右下肺是有浸潤研判流感併發肺炎，給予抗生素跟流感抗病毒藥物治療，不過肺炎狀況急速的惡化，然後有併發急性呼吸衰竭，到急診就醫隔天就發生心跳停止，經過治療後時候還是無效不幸在當天世，主要死因是流感重症合併呼吸衰竭致死。

林詠青表示，1位北部9歲男童本身是沒有潛在病史，今年10月下旬曾接種本季的流感疫苗，12月上旬身體不適、食慾下降到診所就醫，並有開立口服藥物，不過返家後就陸續出現發燒、畏寒、咳嗽和鼻塞等症狀，後來又出現呼吸急促症狀，急診就醫抽血檢驗發現白血球跟發炎指數都偏高，流感快篩是A型流感陽性，研判是流感併發肺炎，後來收住到加護病房給予流感抗病毒藥物治療，2天後有改善就轉到一般病房，12月中旬康復出院，總計住院期間近1星期。

林詠青說，目前全球H3N2 K分支病毒株比例高，疫苗的預防感染保護效果可能會下降，不過經過這個各國研究，還是有相當降低重症跟住院風險的效果，呼籲目前氣溫已經偏低天氣變化大，還沒有接種過流感、新冠疫苗的長者、慢性病高風險患者要盡速接種才可以獲得完整保護力。

也提醒如果出現類流感症狀還是要特別注意有沒有併發重症的一些危險徵兆，像是呼吸急促、呼吸困難或甚至缺氧、血痰、胸痛、意識改變等等，都要盡快到大醫院求助，才可以早期確診跟給予適當治療。

商品推薦