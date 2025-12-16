阿里山8旬翁養1黑豬「違規餵廚餘」 嘉義縣爆首例恐面臨重罰

台灣爆發非洲豬瘟，環境部宣布今年底前持續全面禁止廚餘養豬，嘉義縣阿里山鄉近日爆出首例違規案件，一名8旬老翁飼養1頭黑豬，違規使用民宿廚餘餵養遭查獲，目前老翁已將黑豬宰殺，盼能從輕處分。農業處表示，依法恐面臨8萬至400萬元罰鍰。

縣府農業處指出，豬瘟疫情發生後，已主動通知所有規模養豬戶與個別飼養戶，重申全面禁止使用廚餘養豬的防疫規定。該名老翁未具畜牧場登記，僅飼養1頭黑毛豬，平時以經營民宿所產生的廚餘餵食，接獲縣府通知後仍未改餵飼料，持續餵廚餘違規。

稽查人員前往查核時，發現豬舍飼料槽內堆滿廚餘，黑豬躺在飼料槽旁邊，違規事證明確。老翁得知違規後立即配合，將黑豬宰殺並表示歉意，希望能從輕處分。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，非洲豬瘟傳染力極強，一旦入侵將重創產業，嘉義縣已全面禁止廚餘養豬。考量該案僅飼養1頭豬、不具養殖規模，將依法裁罰8萬元。呼籲民眾切勿心存僥倖，將持續加強稽查，查獲違規將依法嚴辦，以守住防疫防線。 嘉義縣阿里山鄉8旬老翁飼養一頭黑豬，違規餵養廚餘遭查獲。記者黃于凡／翻攝 嘉義縣阿里山鄉8旬老翁飼養一頭黑豬，違規餵養廚餘遭查獲。記者黃于凡／翻攝

