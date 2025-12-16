快訊

33歲女產後1年暴瘦剩38公斤…血壓飆、手抖不停 醫揭真凶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師廖彥惠（左）呼籲，如有甲狀腺亢進相關疑慮建議盡速就醫。圖／澄清醫院中港院區提供
醫師廖彥惠（左）呼籲，如有甲狀腺亢進相關疑慮建議盡速就醫。圖／澄清醫院中港院區提供

產後暴瘦別高興得太早！台中33歲張女生二胎後，一年內暴瘦15公斤，體重僅剩38公斤。原以為是自然瘦身，卻出現血壓高、心悸、手抖等症狀，經就醫確診為甲狀腺機能亢進。醫師廖彥惠提醒，該病好發於20至50歲女性，若未及時治療，恐有致死風險

張女無慢性病史，生二胎一年後，出現經期不規則、血壓飆高到166mmHg、體重驟降到僅剩38公斤，怎麼吃都沒有胖回來，甚至開始有心悸與手抖不適症狀，嚴重影響工作及照顧小孩。

台中澄清醫院中港院區家醫科醫師廖彥惠說，張女就診時，經甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗，確認異常，且張女脖子也有第1級甲狀腺腫，診斷結果為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠說明，張女可能因為之前懷孕以致產後甲狀腺炎，由自體免疫產生甲狀腺機能亢進，檢驗報告顯示促甲狀腺素受體抗體、抗甲狀腺過氧化酶抗體，及抗甲狀腺球蛋白抗體呈陽性，游離三碘甲狀腺素超標正常值3倍，游離甲狀腺素也超標，因此確診甲狀腺機能亢進。

張女經服藥治療，甲狀腺數值回歸正常，血壓問題、心悸手抖，以及經期不順也都慢慢不見了，目前定期回診追蹤，生活重回正軌。醫師特別叮囑，患者後續飲食應盡量避免攝取海帶等含碘食物。

廖彥惠呼籲，甲狀腺亢進風險群包括吸菸、壓力、情緒起伏與賀爾蒙改變，可能會因為自體免疫或病毒感染而誘發，另外家族史、高齡者與20至50歲女性是好發族群，沒有及時治療有高風險致死率，最精確的判別方式需透過驗血確認甲狀腺激素及抗體變化，如有相關疑慮建議盡速就醫。

甲狀腺機能亢進 風險 體重 慢性病

