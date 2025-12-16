衛福部霸凌案5人遭彈劾 石崇良：有新事證擬重啟調查 不冤枉任何人

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部霸凌案有5人遭彈劾，衛福部長石崇良表示，一切勿枉勿縱，有新事證不排除重啟調查。記者廖靜清／攝影
衛福部霸凌案有5人遭彈劾，衛福部長石崇良表示，一切勿枉勿縱，有新事證不排除重啟調查。記者廖靜清／攝影

衛福部職場霸凌有最新進度，監察院今日公告，5名簡任主管長期濫用職權，導致部屬身心不堪負荷，監察院通過葉大華、王麗珍委員所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良表示，一切秉公、依法辦理、毋枉毋縱，目前有新事證不排除重啟調查，關於調查報告，會進一步盡速展開了解。

石崇良指出，對於職場霸凌的相關教育宣導，一定會再繼續強化，同時也會讓所有同仁清楚了解所有的申訴管道，一切暢通無礙。至於今日監察院公布的結果，都會按照規定來秉公處理，最重要的是做到「毋枉毋縱、不冤枉任何人」，但是也不會錯放，所有相關人員都應該要負起責任。

衛福部所屬5位簡任主管，包括保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長期照顧司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟等各員，涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，全案移送懲戒法院審理。

外界質疑長照司長祝健芳還在現職，有委員認為衛福部處理不當。石崇良說，會全面了解監察院的詳細報告內容，並採取進一步的作為。對於職場霸凌事件零容忍，勿縱勿枉也絕不寬貸，該怎麼辦就怎麼辦。

另外，外界也提到，霸凌事件爆發之前，受害者就曾透過專用申訴信箱投書，部長信箱很早就有收到，但是當時人事處並沒有立案處理。石崇良表示，這部分會再請人事處重新檢視，包括部長信箱的處理流程，是否有要再改進的地方，並加以強化、優化。

至於後續的調查時程，石崇良強調，會以最快的速度來進行，整個霸凌案的報告，完整的調查內容才是最重要的，後續會根據各項事證，盡快妥適處理。衛福部也會持續精進營造友善職場環境，打造安全且安心工作的環境，建構多元的互動與溝通方式。

