交通部肯定台灣虎航簽署團體協約 勞資自主協商成民航典範

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部次長林國顯16日出席台灣虎航（6757）「團體協約」簽署儀式時表示，台灣虎航作為我國唯一的低成本航空公司，展現企業與工會之間高度自治與對等協商的能力，不僅照顧員工權益，也具體實踐企業社會責任，對整體民航產業具有正面示範意義。

台灣虎航今日首度與台灣虎航企業工會完成團體協約簽署，由台灣虎航董事長黃世惠與企業工會理事長盧建文代表勞資雙方共同簽署，象徵勞資關係邁向制度化與成熟發展。

林國顯在致詞時肯定了台灣虎航在促進勞資關係上的努力，他表示，「台灣虎航作為我國唯一的低成本航空公司，期間展現了企業與工會雙方的高度自治與對等協商能力，進而照顧全體員工，甚至簽訂團體協約，展現了企業社會責任與對員工的重視，這是透過自主協商達成共識的最佳典範，對整個民航業是極為正面的示範。」交通部民用航空局局長何淑萍也在簽約儀式後，特別問候台灣虎航企業工會理事長及理、監事們，肯定本次的簽約行動，現場氛氣溫馨且和諧。

交通部民航局長何淑萍也在簽約儀式後，特別問候台灣虎航企業工會理事長及理、監事們，肯定本次的簽約行動。

黃世惠表示，團體協約的簽署是勞資雙方互信互重、共同努力的成果，不僅保障員工權益，也代表經營團隊對工會與全體員工的重視，並展現推動公司永續發展的決心。未來將透過更和諧、透明的溝通機制，攜手因應產業環境挑戰，實現全員共好。

盧建文指出，此次團體協約象徵台灣虎航勞資關係邁向成熟與穩定，工會未來將持續扮演員工與公司間的橋樑，在協約基礎上維護員工權益，並與公司合作提升競爭力與服務品質。

台灣虎航強調，員工是台灣虎航最重要且最寶貴的資產。在競爭激烈的民航產業中，優質的服務和飛航安全仰賴全體員工專業與熱忱的投入。

