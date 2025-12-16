影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

有網友在Threads發文，85歲父親6日到高雄某飯店參加團體聚餐，同場11人返家出現上吐下瀉等症狀，父親因感染併發症住院超過一周，求助無門，也抱怨衛生單位後續的聯繫不足，衛生局回應，當天聚餐團體共30人用餐，另還掌握10人有腹痛、腹瀉症狀，已採集發病個案和廚工檢體送驗。

網友說，父親6日中午受邀參加某水彩協會聚餐，用餐地點為高雄市一間大型飯店餐廳，之後陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，8日起病況加重住院治療，至今仍在醫院接受照護，衛生局在通報初期短暫聯繫，後來未再主動說明進度，等待中承受極大心理壓力。

衛生局表示，11日接獲醫院通報食品中毒，隨即進行案件疫調，並派員前往餐廳查察，經查，該聚餐團體共30人，6日中午用餐，個案7日出現腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適，直至9日就醫住院，另還掌握尚有1人有腹痛、嘔吐及腹瀉就醫，另有9人陸續有腸胃不適，後來自行服藥後症狀緩解，未就醫。

衛生局調查，該餐廳6日總計供餐共770人，業者表示近期只接獲該陳情人反映有食用後不適情形，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險。

衛生局另依食品良好衛生規範準則查察，餐廳作業場所衛生符合食品良好衛生規範準則，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，檢驗結果出爐將依法辦理。 高雄某飯店疑食物中毒11人腸胃不適，衛生局採檢釐清。圖／衛生局提供 高雄某飯店疑食物中毒11人腸胃不適，衛生局採檢釐清。圖／衛生局提供

