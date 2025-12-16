快訊

台灣虎航首次簽訂團體協約 勞資關係邁入新里程碑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航今與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，象徵台灣虎航在企業治理與勞動關係上進入新的階段，奠定雙方長期合作與永續發展的基礎，虎航表示，此舉不僅確立了穩固的勞資夥伴關係，也為台灣虎航的勞資合作樹立了和諧共創的新典範，也是重要的里程碑。

台灣虎航今與灣虎航企業工會完成「團體協約」簽署，本次簽署儀式由虎航董事長黃世惠與虎航企業工會理事長盧建文，代表勞資雙方共同完成簽署，交通部次長林國顯、交通部民航局長何淑萍擔任與會貴賓及重要的見證人，共同見證這歷史性的一刻。

黃世惠表示，團體協約的簽署，是勞資雙方共同努力、互信互重的成果。這不僅是一份保障員工權益的合約，更代表著經營團隊對工會的尊重、全體員工的重視，以及他們共同推動公司永續發展的決心，期待透過更和諧、更透明的溝通機制，一同迎接大環境的挑戰。

盧建文指出，本次團體協約的簽訂，象徵著台灣虎航的勞資關係邁向成熟與穩定。未來工會將持續扮演員工與公司的橋樑，在協約的基礎上，致力於維護員工權益，並與公司攜手合作，提升台灣虎航的競爭力與服務品質。

林國顯致詞時表示，台灣虎航作為我國唯一的低成本航空公司，期間展現了企業與工會雙方的高度自治與對等協商能力，進而照顧全體員工，甚至簽訂團體協約，展現了企業社會責任與對員工的重視，這是透過自主協商達成共識的最佳典範，對整個民航業是極為正面的示範。

台灣虎航今與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，交通部次長林國顯（左一）及民航局長何淑萍擔任見證人。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今與台灣虎航企業工會首次完成「團體協約」簽署，交通部次長林國顯（左一）及民航局長何淑萍擔任見證人。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠（左）與台灣虎航企業工會理事長盧建文（右）今進行「團體協約」簽署。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠（左）與台灣虎航企業工會理事長盧建文（右）今進行「團體協約」簽署。圖／台灣虎航提供

台灣虎航

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

