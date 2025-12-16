來了！全球流感升溫 國內上周8.5萬人就醫 疾管署預估「春節」達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當；另前2周新增10例流感併發重症病例1例H1N1、9例H3N2及2例死亡1例H3N2、1例A未分型。不過疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫變化大，年末聚會增加，加上全球流感上升，預估國內流感疫情即將回升趨勢，預計春節會達流行高峰。

林明誠說，流感趨勢跟原先預估一樣，當然疫情一開始不會很快上升，不過疫情曲線跟疫苗接種，及民眾個人防護相關，觀察最近捷運戴口罩民眾有4成，相對過去2、3成，因此可以提供保護，也呼籲高風險民眾盡速接種疫苗，至於疫情緩升還是速生要觀察，當然希望是緩升。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。2025至2026流感季累計380例重症病例109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型，及68例死亡22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署說，全球流感活動度上升，目前主要流行型別為H3N2，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2周呈下降趨勢，東南亞部分國家如泰國、越南等自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；歐美及加拿大也呈現上升趨勢。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第50周新冠門急診就診計1116人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計42例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占60%及具慢性病史者占81%為多，95%未接種本季新冠疫苗。

全球陽性率近期略升，鄰近國家、地區中國大陸、香港、日本、南韓疫情下降或處低點，加拿大疫情下降，歐洲疫情略升。目前全球流行變異株仍以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家、地區如大陸、日本、南韓以NB.1.8.1占比為高。另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株VUM，目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應盡速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

