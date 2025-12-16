快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

聽新聞
0:00 / 0:00

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚：大自然的禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
一名20歲男大生，洗澡時發現龜頭冠狀溝邊緣長出一排小凸起，因外觀與網路圖片相似，誤以為自己感染菜花，連日焦慮不安。示意圖／Ingimage
一名20歲男大生，洗澡時發現龜頭冠狀溝邊緣長出一排小凸起，因外觀與網路圖片相似，誤以為自己感染菜花，連日焦慮不安。示意圖／Ingimage

泌尿科醫師蘇信豪分享，近日門診遇到一名20歲男大生，洗澡時發現龜頭冠狀溝邊緣長出一排凸起小白點，因外觀與網路圖片相似，誤以為自己感染菜花，連日焦慮不安，甚至不敢與女友親密接觸。經檢查後確認，這些突起並非性病，而是常見的良性生理現象「陰莖珍珠丘疹」。

蘇信豪在臉書發文指出，該名男大生因擔心罹患性病，連續好幾天睡不好，直到醫師檢查後告知「這不是菜花」，情緒才明顯放鬆。蘇信豪也幽默形容，陰莖珍珠丘疹可說是「大自然的禮物」，屬於正常的皮膚變異，並不需要過度恐慌。

所謂陰莖珍珠丘疹，是一種良性皮膚突起，常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀呈現圓潤、光滑的小顆粒，大小相近，排列整齊，通常會形成一圈或兩圈，因此也被形容為「珍珠項鍊」。蘇信豪強調，陰莖珍珠丘疹與性行為無關，不會傳染，也不會隨時間變大，通常不會引起疼痛或搔癢。

不少男性容易將陰莖珍珠丘疹誤認為菜花，蘇信豪也提供簡單分辨方式。他指出，菜花是由人類乳突病毒HPV）感染引起，外觀多半粗糙、凹凸不平，排列雜亂，可能單顆出現，也可能融合成一大片，且病灶會隨時間增大，摩擦時容易出血，與排列規則、表面光滑的珍珠丘疹明顯不同。

蘇信豪提醒，陰莖珍珠丘疹本身無害，通常不需要治療，若僅因外觀影響自信，才可與醫師討論是否接受雷射等醫美處理，但並非必要。他也呼籲，切勿自行擠壓、摳抓或亂擦藥物，以免引發細菌感染。若對生殖器出現的突起物有疑慮，仍應及早就醫，由專業醫師檢查判斷，以免自己嚇自己。

陰莖 菜花 人類乳突病毒 泌尿科 生殖器 HPV

延伸閱讀

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

鍵盤柯南建功！暗網瘋傳「越南屠夫」斬首煮屍 兇手竟是公務員

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

面試一周無下文…直接「殺去公司問」？過來人曝：1關鍵決定結局

相關新聞

吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了

民眾反映，12日與家人到五花馬台中學士店用餐，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店...

阿里山8旬翁養1黑豬「違規餵廚餘」 嘉義縣爆首例恐面臨重罰

台灣爆發非洲豬瘟，環境部宣布今年底前持續全面禁止廚餘養豬，嘉義縣阿里山鄉近日爆出首例違規案件，一名8旬老翁飼養1頭黑豬，...

影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

有網友在Threads發文，85歲父親6日到高雄某飯店參加團體聚餐，同場11人返家出現上吐下瀉等症狀，父親因感染併發症住...

來了！全球流感升溫 國內上周8.5萬人就醫 疾管署預估「春節」達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當；另前2周新增10例流感併發重症病例1例H1N1、...

YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

台北市YouBike將於明年元旦起強制投保公共險，不過，北市議員許淑華表示，目前能受理賠僅有身故、失能、住院，排除門診手...

故宮「勁水國寶」首度宜蘭展出 國寶名單曝光！縣民參觀只要50元

國立故宮博物院與宜蘭縣政府攜手舉辦「勁水國寶—故宮x蘭博特展」即將在23日登場，此次特展的最大亮點在於故宮國寶首次「東渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。