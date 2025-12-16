長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚：大自然的禮物

泌尿科醫師蘇信豪分享，近日門診遇到一名20歲男大生，洗澡時發現龜頭冠狀溝邊緣長出一排凸起小白點，因外觀與網路圖片相似，誤以為自己感染菜花，連日焦慮不安，甚至不敢與女友親密接觸。經檢查後確認，這些突起並非性病，而是常見的良性生理現象「陰莖珍珠丘疹」。

蘇信豪在臉書發文指出，該名男大生因擔心罹患性病，連續好幾天睡不好，直到醫師檢查後告知「這不是菜花」，情緒才明顯放鬆。蘇信豪也幽默形容，陰莖珍珠丘疹可說是「大自然的禮物」，屬於正常的皮膚變異，並不需要過度恐慌。

所謂陰莖珍珠丘疹，是一種良性皮膚突起，常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀呈現圓潤、光滑的小顆粒，大小相近，排列整齊，通常會形成一圈或兩圈，因此也被形容為「珍珠項鍊」。蘇信豪強調，陰莖珍珠丘疹與性行為無關，不會傳染，也不會隨時間變大，通常不會引起疼痛或搔癢。

不少男性容易將陰莖珍珠丘疹誤認為菜花，蘇信豪也提供簡單分辨方式。他指出，菜花是由人類乳突病毒（HPV）感染引起，外觀多半粗糙、凹凸不平，排列雜亂，可能單顆出現，也可能融合成一大片，且病灶會隨時間增大，摩擦時容易出血，與排列規則、表面光滑的珍珠丘疹明顯不同。

蘇信豪提醒，陰莖珍珠丘疹本身無害，通常不需要治療，若僅因外觀影響自信，才可與醫師討論是否接受雷射等醫美處理，但並非必要。他也呼籲，切勿自行擠壓、摳抓或亂擦藥物，以免引發細菌感染。若對生殖器出現的突起物有疑慮，仍應及早就醫，由專業醫師檢查判斷，以免自己嚇自己。

