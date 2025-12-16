衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部去年傳出多位主管涉及霸凌事件。包括保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等5人，監察院12月2日通過監委葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。本報資料照片
衛福部去年傳出多位主管涉及霸凌事件。包括保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等5人，監察院12月2日通過監委葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。本報資料照片

衛福部去年傳出多位主管涉及霸凌事件。監察院今指出，保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等均為簡任主管，任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬等事。監察院12月2日通過監委葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。目前相關人員均未回應。

監察院指出，相關人員因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱之言詞，對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，已逾越職務上正當合理範圍，令同仁承受無止境的額外工作壓力，導致部屬身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦而就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調及離開職場。

由於，以上各員涉有職權濫用嚴重侵害部屬的人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大。監察院於114年12月2日審查通過監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

對此，衛福部長照司長祝健芳、衛福部主秘劉玉娟等人，截至目前均未回應。

監察院 長照

